Cómo cocinar el arroz perfecto, rico y suelto: largo, corto e integral sin fallar

El arroz es uno de los alimentos más consumidos en el mundo, independientemente de la cultura. Es un ingrediente versátil y de fácil preparación, pero no siempre sale perfecto. Para evitar que quede duro, blando o pegajoso si te pasas de cocción, estos tres trucos de experto son ideales para que quede en su punto.

Hacer arroz no requiere de mucho: solo debes tener a la mano arroz, agua y sal. Además, necesitas una taza medidora, un tenedor y una olla de fondo grueso, ideal para evitar que se queme, ya que en las ollas de fondo delgado el calor no se distribuye de manera uniforme.

Tipos de arroz: proporciones y tiempos de cocción exactos

Una vez que tienes los ingredientes e implementos, hay que seleccionar el tipo de grano. Los expertos del Canal Riquísimo hacen algunas recomendaciones para los tres tipos básicos de arroz más comunes en la cocina:

Arroz blanco de grano largo

Es el más usado en preparaciones como la comida india. Para prepararlo, se recomienda una proporción de 1 taza y media de agua por cada taza de arroz. Tiempo de cocción: 18 minutos.

Arroz blanco de grano corto

Utilizado para hacer sushi, risotto, paella y postres. Es casi redondo y absorbe más agua. La cantidad recomendada es de 1 taza y un cuarto de agua por cada taza de arroz. Tiempo de cocción: 15 minutos.

Arroz integral

Conserva el germen y la capa de salvado que lo envuelve. Aporta más fibra, hierro y vitaminas del complejo B, aunque requiere mayor tiempo de cocción. Lo ideal es usar 1 taza y tres cuartos de agua por cada taza de arroz. Tiempo de cocción: se deja hervir a fuego lento durante 45 minutos.

Paso a paso para lograr un arroz suelto y en su punto

El secreto de un arroz redondo brillante y suelto está en el control del almidón y los tiempos exactos de reposo. Crédito: Shutterstock

Lavado previo para eliminar almidón

Lava el arroz con agua fría para retirar el exceso de almidón. Colócalo en un colador y enjuágalo hasta que el agua salga transparente.

Sazón y técnica de sofrito

Agrega el arroz en la olla y sazona con sal y pimienta antes de hervir. Otra opción es reemplazar el agua por caldo de pollo, ternera o vegetales. También puedes sofreír el arroz en la olla con un chorrito de aceite antes de agregar el líquido para darle un delicioso aroma tostado.

Control de la ebullición y fuego lento

Con la ayuda de la taza medidora, agrega la cantidad de agua correspondiente y lleva a ebullición a fuego alto. Cuando rompa a hervir, remueve un poco con una cuchara, baja la temperatura al mínimo para que se cocine a fuego lento y cubre la olla con su tapa.

Este paso es de gran importancia: si cocinas el arroz demasiado rápido, el agua se evaporará antes de tiempo y el grano quedará duro. Al cocinarse a fuego bajo, los granos alcanzan su punto exacto.

Control de la ebullición y fuego lento

Cumplido el tiempo recomendado según el tipo de grano, retira la olla del fuego. Deja reposar el arroz tapado entre 5 y 10 minutos extra para que termine de asentarse con el vapor y el calor acumulado.

Ahuecado final antes de servir

Con la ayuda de un tenedor, mueve el arroz desde el centro hacia afuera antes de servir para separar los granos y lograr esa textura suelta. ¡Sirve y disfruta!

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