Desfile Nacional Dominicano celebrará su 44.ª edición en la Sexta Avenida con un plan de seguridad reforzado

Más de 10,000 participantes, entre comparsas, agrupaciones musicales, bailarines y representantes de organizaciones comunitarias, recorrerán la Sexta Avenida el próximo domingo 9 de agosto durante la edición número 44 del Desfile Nacional Dominicano (NatDPP), el cual como subrayan sus organizadores y reconfirman las autoridades municipales, contará con un gran componente de seguridad, mucho más amplio de la edición 2025, en donde no se registraron hechos graves de violencia.

La marcha comenzará a las 11:00 a.m. y avanzará desde la calle 37 hasta la calle 55, en Midtown Manhattan, bajo el lema “Dominicanos: Identidad y Cultura”. El evento busca destacar la herencia, los logros y las contribuciones sociales de una de las comunidades inmigrantes más numerosas de Nueva York.

“El tema de este año celebra la riqueza de nuestra identidad, nuestras tradiciones y las contribuciones culturales de la comunidad dominicana, al tiempo que inspira a las nuevas generaciones a abrazar con orgullo su herencia”, señaló el doctor Manny Sáez, presidente de la organización.

Asimismo, se confirmó que el doctor Ramón Tallaj, fundador y presidente de SOMOS Community Care, fue escogido como Gran Mariscal, mientras que el comunicador Frederick “El Pachá” Martínez recibió el título de “Rey del Desfile”. Goya Foods será reconocida con el Premio Legado 2026 por sus 90 años de trayectoria y su respaldo a distintas comunidades del país.

La lista de homenajeados también incluye a monseñor Kevin Sullivan, Wanda Negrón, Anthony Peña, Edwin Guzmán, Belkis Lora, Michelle Lewis, Yoselin Genao-Estrella, Dinorah Claudio, Sydney Valerio, Roberto Rojas, Aydee Trimino, Ho Chi Domínguez (conocido como Jochy Jochy), Tiaris Cabrera, Natalie L. Ramones, Lizbel Ortiz, Kelvin A. Morel, María Terrero, Melkis Díaz, Jefferson Cuevas y Marta Garcés Lorenzo, conocida artísticamente como Martha Candela.

Más allá de la celebración cultural, los organizadores destacaron el componente educativo de la iniciativa.

Desde la creación de su programa de becas en 2015, el Desfile Nacional Dominicano ha comprometido más de un millón de dólares para apoyar a más de 200 estudiantes de ascendencia dominicana residentes en 20 estados, una muestra de cómo el evento ha evolucionado de ser una exhibición cultural a convertirse en una plataforma de movilidad social para la comunidad.

La organización también cuenta con numerosos patrocinadores, socios comunitarios y medios de comunicación cuyo apoyo continuo hace posible la celebración, entre ellos Goya Foods, SOMOS Innovation, PIX11, NBC/Telemundo, ABC, La Mega 97.9, Montefiore Einstein, NYC Health + Hospitals, JetBlue y Liberty Coca-Cola, así como a los medios asociados, incluidos El Diario, Canal América, Telemicro Internacional, TV Quisqueya, MisterDJ y Remolacha.net.

Desde 1982

El Desfile Nacional Dominicano no nació como el gran despliegue que por décadas se ha visto en la Sexta Avenida. El evento se estableció en 1982 y fue creado para que los isleños del área celebraran su herencia y su historia, a partir de una serie de conciertos y actividades culturales organizadas por estadounidenses de origen dominicano en Nueva York.

Su primera edición se realizó en Washington Heights en 1982, hasta que el crecimiento del evento lo llevó a consolidarse como una cita anual en la Avenida de las Américas.

Desde entonces, esta celebración quisqueyana ha ido ganando terreno y visibilidad año tras año. En ediciones recientes, la convocatoria ha llegado a reunir a más de un millón de personas a lo largo de la ruta, lo que lo convierte en una de las movilizaciones culturales más grandes que se realizan en el país cada verano.

Con el paso de las décadas, el desfile también ha servido como plataforma de reivindicación política.

En años anteriores, el congresista Adriano Espaillat ha impulsado en el Congreso una resolución para que Estados Unidos reconozca de manera permanente la herencia dominicana cada mes de febrero, además de gestionar que el Registro Nacional de Sitios Históricos declare oficialmente a Washington Heights como la “Pequeña República Dominicana”, un reconocimiento simbólico al vecindario donde se asentaron las primeras generaciones de inmigrantes dominicanos en la ciudad.

La Gran Manzana sigue siendo el epicentro de la diáspora dominicana en Estados Unidos. A nivel nacional, los dominicanos en territorio estadounidense sumaban 2,398,009 personas a diciembre de 2024, una población mayoritariamente joven, con el 55% de sus integrantes por debajo de los 35 años, de acuerdo con datos censales.

Dentro de esa diáspora, Nueva York ha sido históricamente el destino principal: la ciudad concentra el mayor número de dominicanos en comparación con cualquier otra ciudad de Estados Unidos, asentados sobre todo en el Bronx y Manhattan.

Hoy la comunidad quisqueyana neoyorquina se extiende por los cinco condados, Nueva Jersey, Connecticut y los suburbios del área metropolitana, y el desfile de la Sexta Avenida sigue funcionando como el punto de encuentro anual que reúne a todas esas generaciones, sin importar en qué barrio o estado vivan ahora.

Detalles de transmisión y seguridad:

ABC7 transmitirá el desfile desde el mediodía hasta las 3:00 p.m. a través de ABC7NY, sus redes sociales, Disney+ y otras plataformas de transmisión.

Ningún participante puede marchar sin pertenecer a un contingente pre-registrado y portar una pulsera de seguridad obligatoria.

Solo los vehículos que coinciden con los registros del comité podrán entrar a la ruta. el resto será rechazado por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), miembros de la junta de NatDDP y oficiales de seguridad pública. Se aplicarán multas para quienes fuercen su entrada.

Hay restricciones de ruido (80-85 dB) que la NYPD hace cumplir con multas de $140 a $3,000.

El sitio y la hora de la reunión de los grupos es a las 8:00 a.m., con las calles 36, 37 y 38 (entre la Quinta y la Séptima Avenida) designadas para el armado del desfile antes de salir a la Sexta Avenida a las 11:00 a.m.

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