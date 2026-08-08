Legisladores inspeccionaron cárcel de Nassau antes de que entre en vigor ley que limita la detención migratoria

Varios legisladores del estado de Nueva York inspeccionaron el viernes la cárcel del condado de Nassau, en Long Island, para conocer de primera mano las condiciones en las que permanecen personas bajo custodia migratoria, en una visita realizada a pocas semanas de la entrada en vigor de la ley Dignity Not Detention.

De acuerdo con News 12 Long Island, la legislación comenzará a aplicarse el próximo 25 de agosto y busca poner fin a los acuerdos que permiten a gobiernos estatales y locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para mantener a personas en detención migratoria.

“Dignity Not Detention efectivamente termina con la detención migratoria en el estado de Nueva York y con la capacidad de los gobiernos estatales y locales de establecer o incluso mantener contratos existentes con ICE para detener a personas por motivos migratorios”, dijo la senadora estatal Julia Salazar, del distrito 18.

La visita también estuvo marcada por las críticas de legisladores demócratas a la cooperación entre el condado de Nassau y las autoridades migratorias federales. “Ya hemos visto muchos agentes de ICE en nuestras comunidades y es muy desalentador saber que el condado de Nassau está trabajando con ICE”, afirmó la asambleísta Michaelle Solages, representante del distrito 22.

Los legisladores ya habían realizado una inspección similar en la cárcel el año pasado. Salazar recordó que durante aquella visita algunos detenidos denunciaron dificultades para acceder a las duchas y afirmaron haber permanecido bajo custodia durante más de 72 horas, algo que, según la legisladora, contravenía los términos del acuerdo vigente.

En esta ocasión, los funcionarios permanecieron alrededor de una hora dentro del centro, donde recorrieron las áreas destinadas a los detenidos y conversaron con agentes penitenciarios. Salazar aseguró que observaron mejoras respecto a la inspección anterior.

La legisladora también señaló que durante los últimos meses se ha registrado una disminución en el número de personas bajo custodia migratoria en la cárcel. “Mensualmente hemos visto cifras menores de inmigrantes detenidos, o más bien de personas que permanecen aquí bajo detención migratoria. Eso me resulta alentador”, afirmó.

Los legisladores no pudieron conversar directamente con los detenidos durante la visita, ya que cuatro personas bajo custodia migratoria habían salido de la cárcel la mañana del viernes. No obstante, pudieron observar las instalaciones donde permanecen alojados.

El condado defiende su cooperación con ICE

El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, defendió la colaboración de las autoridades locales con ICE y cuestionó las críticas de los legisladores estatales.

En una declaración enviada a News 12, afirmó que la cooperación con las autoridades federales ha permitido expulsar del condado a más de 2,000 inmigrantes con antecedentes penales.

“Gracias a la cooperación del condado de Nassau con ICE, más de 2,000 inmigrantes ilegales con antecedentes penales han sido retirados de nuestro condado, haciendo que toda la región sea más segura”, sostuvo Blakeman.

El funcionario también pidió a los demócratas de Nueva York explicar a las víctimas de delitos violentos por qué las autoridades locales no deberían coordinarse con ICE para retirar de las comunidades a personas que, según afirmó, representan un peligro.

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