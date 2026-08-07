Futbolista argentino Matías Pourrain fue detenido por ICE en Florida mientras viajaba a un partido

El mediocampista argentino Matías Pourrain, de 34 años, fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos tras ser abordado por agentes migratorios en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale.

El arresto se produjo el jueves por la tarde cuando el deportista se disponía a abordar un vuelo doméstico rumbo a Los Ángeles para disputar las semifinales de su torneo con el plantel de Club de Lyon FC.

Reportes del diario El Clarín, indicaron que la institución estadounidense instruyó a los allegados entablar contacto con las instalaciones del centro de detención de Krome, ubicado en la zona metropolitana de Miami.

“Lo que sabemos es por una llamada que le dejaron hacer. Se lo llevaron detenido en el aeropuerto cuando iba a viajar por unos partidos de su equipo”, relató su hermano, Juan Pourrain, en declaraciones a la cadena C5N.

Pourrain reside en territorio estadounidense desde hace siete años y, según argumenta su entorno, cuenta con un expediente de solicitud de asilo en trámite, autorización de trabajo vigente e identificación del estado de Florida, sin antecedentes penales registrados. En el ámbito deportivo, el mediocampista milita en el Club de Lyon FC de la National Independent Soccer Association (NISA) y en el certamen indoor Baller League con la escuadra Showtime FC.

El Club de Lyon FC emitió un pronunciamiento público en defensa de su jugador, remarcando que el traslado no implicaba cruce de fronteras internacionales: “Matías no intentaba entrar ni salir de Estados Unidos. Simplemente viajaba de una ciudad estadounidense a otra”, subrayó la institución en su comunicado.

El club confirmó que la defensa legal del jugador ya trabaja en la presentación de recursos para lograr su liberación inmediata y solicitar que pueda continuar con la tramitación de su estatus migratorio en libertad.

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