Choque entre Kathy Hochul y Mike Lawler por la cooperación con ICE tras caso de Sheridan Gorman

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el congresista republicano Mike Lawler protagonizaron este viernes un enfrentamiento en redes sociales por las políticas migratorias del estado, luego de que la administración estatal notificara a 12 agencias policiales locales que deberán poner fin a sus acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La disputa se intensificó por el caso de Sheridan Gorman, una estudiante universitaria de 18 años del condado de Westchester que fue asesinada en marzo en Chicago. Sus padres, Tom y Jessica Gorman, han denunciado que las políticas que limitan la colaboración entre policías locales e ICE contribuyeron a la muerte de su hija.

Hochul informó el viernes a través de su cuenta en X que el estado había ordenado a 12 agencias policiales terminar sus acuerdos bajo el programa 287(g) con ICE. “La seguridad pública es más fuerte cuando los policías locales se enfocan en los delitos locales”, escribió la gobernadora.

Today, New York State told 12 law enforcement agencies it’s time to end their 287(g) agreements with ICE.



Public safety is strongest when local cops are focused on local crime. pic.twitter.com/gJOPZmuPAC — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 24, 2026

La medida está relacionada con la nueva ley estatal conocida como Local Cops, Local Crimes Act, incluida en el presupuesto estatal de este año, que modifica la Ley Ejecutiva de Nueva York y establece restricciones sobre los acuerdos de cooperación entre agencias locales y autoridades migratorias federales.

En una carta enviada al Departamento de Policía del condado de Nassau, la Oficina del Fiscal General de Nueva York explicó que la legislación prohíbe a las agencias locales celebrar, modificar, renovar o extender acuerdos bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. También establece que los acuerdos existentes dejarán de tener vigencia y deberán terminar.

La notificación indicó que las agencias deberán informar antes del 14 de agosto sobre el estado de sus acuerdos con ICE y las medidas adoptadas para cumplir con la nueva norma, que establece como fecha límite para la terminación de estos convenios el 25 de agosto.

Lawler acusa a Hochul de priorizar a indocumentados

Tras el anuncio de Hochul, el representante del distrito 17 de Nueva York respondió con fuertes críticas contra la gobernadora.

“Como dije hace unas semanas sobre el apoyo de la gobernadora Kathy Hochul a esta legislación, ella es una imbécil”, escribió Lawler en X, en donde la acusó de impedir que las autoridades locales entreguen a inmigración federal a personas que representarían un riesgo para la seguridad pública.

Lawler vinculó sus críticas con el asesinato de Sheridan Gorman y cuestionó la postura de la gobernadora frente al caso. También afirmó que Hochul no cumplió con solicitudes de detención migratoria de ICE conocidas como detainers para miles de migrantes con antecedentes criminales.

“El caso de Sheridan Gorman se convirtió en un punto central de la disputa política entre republicanos y demócratas en Nueva York”, señaló CBS News, medio que informó que los padres de la joven han utilizado su visibilidad pública para exigir cambios en las políticas estatales que, según ellos, limitaron la cooperación con ICE.

As I said a few weeks ago over @GovKathyHochul’s support for this legislation, she is an asshole.



Public safety is strongest when lying politicians like Kathy get the hell out of the way and let law enforcement do their job.



Her bill prohibits local law enforcement from turning? https://t.co/hlqToJcwqF — Mike Lawler (@lawler4ny) July 24, 2026

Sheridan Gorman fue asesinada el 19 de marzo mientras estaba con amigos en Chicago. Un inmigrante venezolano indocumentado enfrenta cargos por el crimen y, de acuerdo con la información difundida por el medio, permanecía en libertad pese a una orden pendiente relacionada con la falta de comparecencia a una audiencia por un caso de hurto.

“Una llamada telefónica de 10 segundos del Departamento de Policía de Chicago a ICE podría haber salvado la vida de mi hija. Diez segundos”, dijo Jessica Gorman durante una conferencia de prensa el viernes.

Hochul dice que Lawler utiliza el dolor de la familia

La gobernadora respondió a Lawler y lo señaló de aprovechar la tragedia de la familia Gorman con fines políticos.

“Eres un miserable explotando la tragedia de una familia en duelo”, escribió Hochul en X.

La gobernadora afirmó que el responsable del asesinato de Sheridan Gorman debe recibir la pena máxima si es declarado culpable y posteriormente ser deportado. Sin embargo, defendió que las policías locales no deben asumir funciones de aplicación de leyes migratorias civiles.

“Nada en nuestras leyes impide que los criminales violentos sean entregados a ICE, como lo hemos hecho repetidamente bajo esta administración”, aseguró.

You’re a small man exploiting a grieving family’s tragedy.



Sheridan Gorman’s killer should serve the maximum sentence possible and then be swiftly deported.



Nothing in our laws prevents violent criminals from being turned over to ICE, as we’ve done repeatedly under this? https://t.co/gYtsji6580 — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 24, 2026

La gobernadora argumentó que la labor principal de los departamentos policiales locales debe concentrarse en combatir delitos dentro de sus comunidades y no en colaborar con operaciones migratorias federales.

Lawler respondió nuevamente y afirmó que Hochul ignora las exigencias de los padres de Sheridan Gorman. El congresista recordó que Jessica y Tom Gorman pidieron a la gobernadora detener políticas que presuntamente contribuyeron a la muerte de su hija.

“Jessica Gorman dijo: ‘Ya es suficiente. Kathy Hochul, ya es suficiente’”, citó Lawler.

El republicano criticó que la gobernadora no mencionara directamente a Sheridan y cuestionó la postura de sus padres al calificarla como una explotación política. También rechazó la afirmación de que las leyes estatales no impiden entregar a criminales violentos a ICE.

Lawler sostuvo que las llamadas jurisdicciones santuario han rechazado miles de solicitudes de detención migratoria y afirmó que la nueva ley estatal penaliza a departamentos policiales que cooperen con ICE o el Departamento de Seguridad Nacional.

Kathy Hochul had a choice today.



Sheridan Gorman's mother and father stood in front of the police department in their hometown and begged the Governor of New York to stop promoting the policies that got their daughter killed.



Jessica Gorman said: "Enough is enough. Kathy? https://t.co/EvqPIajZDp — Mike Lawler (@lawler4ny) July 25, 2026

Hasta la publicación de esta información, Hochul no había respondido al último mensaje de Lawler.

¿Qué dijeron los padres de Sheridan Gorman?

Durante la conferencia de prensa del viernes en Westchester, los padres de Sheridan Gorman reiteraron sus críticas a las políticas que limitan la cooperación entre policías locales e ICE.

“Las políticas santuario tienen un rostro. Es el rostro de mi hermosa hija de 18 años”, dijo Tom Gorman.

Los padres han recibido el respaldo de Lawler y otros republicanos en su campaña para modificar las leyes estatales. En mayo participaron en un acto en Rockland County junto al presidente Donald Trump, y en junio Jessica Gorman pidió al Congreso priorizar la seguridad de ciudadanos estadounidenses.

Amigos de la familia citados por CBS News señalaron que los Gorman buscan evitar que otras familias atraviesen una situación similar.

El mismo viernes que Hochul anunció las nuevas medidas, la Oficina del Fiscal General de Nueva York, encabezada por Letitia James, informó a 12 agencias policiales sobre la obligación de terminar sus acuerdos con ICE. Entre ellas se encuentra el Departamento de Policía del condado de Nassau.

El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, republicano y candidato a gobernador, aseguró que la entidad analizará acciones legales para mantener su cooperación con agentes federales de migración.

“Lucharemos esto en los tribunales, pero por ahora nuestros abogados están analizando todo lo que podemos hacer para continuar apoyando a nuestros agentes de ICE”, declaró Blakeman al medio.

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