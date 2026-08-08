Mujer deportada por visa vencida y atacar a adolescente pro Trump en NJ: acusación del DHS

Kaitlyn Tracey, ciudadana canadiense que había sobrepasado su estadía legal en EE.UU., será deportada tras ser detenida en un incidente en el supuestamente abofeteó a una adolescente en Jersey Shore (NJ) que vestía ropa a favor del mandatario Donald Trump.

Tracey, apodada la “Amenaza de la Hoja de Arce” (Maple Leaf Menace) por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se declaró culpable el martes vía telefónica desde un centro de detención del ICE en Texas, de un cargo de agresión simple -un delito menor-, como parte de un acuerdo judicial “bastante favorable”. Ese mismo día se ordenó su deportación a su país de origen, reportó New York Post.

Fue condenada además a un día de prisión; no obstante, se le computó el tiempo ya cumplido, dado que había estado encarcelada en el condado Ocean en julio, cuando fue detenida tras confrontar a un grupo de cuatro adolescentes -entre ellas una chica que llevaba una camiseta sin mangas con el lema “USA 250”- el 3 de julio en el paseo marítimo de Point Pleasant Beach. La canadiense discutió con esa adolescente y le propinó una bofetada en el rostro, agresión que quedó registrada en video, según informó la policía.

Su esposo, el estadounidense Matthew Geroni -quien rechaza abiertamente a Trump-, había iniciado anteriormente una campaña en GoFundMe para la inmigrante de 33 años. Pero la plataforma la retiró poco después por violar su política que prohíbe recaudar dinero para personas acusadas de delitos violentos.

Tracey entró a EE.UU. en abril de 2024 y había permanecido en Estados Unidos más allá del tiempo permitido por su visado que expiró en septiembre de ese año, por lo que se encontraba en el país de forma ilegal al momento de su arresto, según el DHS.

El DHS confirmó el miércoles en las redes sociales que la canadiense estaba siendo deportada a Canadá.

“Es hora de llevar a Kaitlyn a su destino final: casa”, escribió el departamento en Twitter/X junto a una captura de pantalla de la noticia del New York Post sobre la orden de expulsión.

En una entrevista con el diario NJ.com publicada en julio, el esposo de Tracey afirmó que ella también había sido agredida y sostuvo que su detención tenía motivaciones políticas.