Este es el salario que necesitas para comprar una casa en EE.UU. en 2026

Comprar una vivienda en Estados Unidos continúa fuera del alcance de muchos hogares, aunque la situación muestra una ligera mejoría frente a los últimos dos años.

En 2026, una familia necesita ganar cerca de $110,000 anuales para poder pagar una casa de precio medio sin destinar una proporción excesiva de sus ingresos a la vivienda.

Se necesitan casi $110,000 al año

De acuerdo con datos de Redfin citados por Mystical Raven, en junio de 2026 se necesitaban ingresos anuales de $109,796 para poder pagar una vivienda típica en Estados Unidos.

El cálculo considera una vivienda económica cuando los pagos relacionados con la casa no superan el 30% de los ingresos del comprador, suponiendo un pago inicial del 15% y tomando en cuenta precio de venta, hipoteca e impuestos sobre la propiedad.

El ingreso medio estimado de los hogares estadounidenses es de $87,599, por lo que existe una diferencia de $22,197 entre lo que gana una familia típica y lo que necesitaría para comprar una vivienda.

La brecha, sin embargo, se ha reducido: hace un año era de aproximadamente $26,000 y hace dos años llegaba a $29,000.

“Los ingresos necesarios para comprar una casa se han estabilizado después de varios años de deterioro, pero eso no significa que las viviendas sean asequibles para el estadounidense promedio”, explicó Yingqi Xu, economista sénior de Redfin.

Las tasas hipotecarias siguen siendo un obstáculo

El costo del financiamiento continúa afectando fuertemente la capacidad de compra.

Según Freddie Mac, la tasa promedio de una hipoteca fija a 30 años llegó a bajar a 5.98% el 26 de febrero de 2026, pero para el 25 de junio había subido nuevamente a 6.49%.

La diferencia es importante: una vivienda que podía financiarse a una tasa cercana al 3% en 2021 puede requerir alrededor de 50% más ingresos mensuales si la tasa sube a 6.5%, incluso si el precio de la propiedad no cambia.

Mystical Raven señala que los economistas esperan que la tasa hipotecaria promedio cierre 2026 entre 5.90% y 6.30%.

En una vivienda financiada por $400,000, una reducción desde 7% podría representar aproximadamente $200 menos al mes.

Los lugares donde comprar sigue siendo más difícil

La situación varía considerablemente dependiendo del estado.

En Hawái, un hogar necesitaría aproximadamente $191,449 al año para comprar una vivienda de precio medio, mientras que el ingreso típico es de $98,240, dejando una diferencia de $93,209.

En California, la California Association of Realtors calculó que durante el primer trimestre de 2026 se necesitaban ingresos mínimos de $204,800 para adquirir una vivienda unifamiliar existente de precio medio.

Nueva York también aparece entre los mercados menos accesibles. El precio mediano de lista alcanzó $689,000 en junio.

Ciudades donde todavía se necesita menos ingreso

Algunas ciudades mantienen cifras considerablemente inferiores al promedio nacional.

En Pittsburgh, Pensilvania, se requieren aproximadamente $60,400 anuales para pagar una vivienda típica y los costos habitacionales representan cerca del 22.2% de los ingresos.

En Birmingham, Alabama, el ingreso necesario ronda los $63,600 y alrededor del 24% se destina a vivienda.

En St. Louis, Missouri, una familia necesita aproximadamente $73,000 al año para comprar una vivienda típica, y los costos de vivienda representan alrededor del 25.6% de sus ingresos.

La Asociación Nacional de Realtors reportó 1.47 millones de viviendas existentes disponibles en abril de 2026, 5.8% más que un mes antes.

Sin embargo, su economista jefe, Lawrence Yun, estima que todavía serían necesarias entre 300,000 y 500,000 viviendas adicionales para acercar el mercado a condiciones normales.

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