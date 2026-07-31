Latinos impulsan la compra de vivienda en EE.UU. y alcanzan récord de 10.2 millones de hogares propietarios

Los latinos se convirtieron en el principal motor del mercado de vivienda de Estados Unidos: sin su crecimiento, el país habría perdido 125,000 hogares propietarios en 2025. En cambio, los hogares hispanos propietarios aumentaron en 441,000 y alcanzaron un récord de 10.2 millones, según el 2025 State of Hispanic Homeownership Report elaborado por la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces (NAHREP).

Se trata del mayor avance registrado para los hispanos desde que la Oficina del Censo comenzó a recopilar estos datos en 1975. Sin embargo, el reporte advierte que los altos costos de la vivienda, la escasez de propiedades asequibles y la intensificación de la aplicación de las leyes migratorias podrían limitar el crecimiento futuro.

El motor que salvó el mercado de vivienda

Sin el aporte hispano, el número total de propietarios en el país habría caído hasta cifras no vistas desde la crisis de 2007-2015, cuando EE.UU. perdió 810,000 hogares propietarios. En cambio, los hispanos participaron en el 139.6% del crecimiento total de propietarios en EE.UU., compensando la caída de 441,000 hogares entre blancos no hispanos y de 103,000 entre afroamericanos no hispanos.

En términos prácticos, estos números confirman cómo la comunidad latina no solo está comprando más casas, sino que también está evitando que el mercado nacional se desplome.

Por qué la tasa de propiedad bajó pese al récord

Aunque el número de propietarios subió en el país, la tasa de propiedad hispana cayó a 48.5%, medio punto porcentual menos que el año anterior. Sin embargo, la razón no es mala noticia: los hispanos formaron 1 millón 94,000 nuevos hogares, el 92.6% de todo el crecimiento de hogares en el país.

Con una edad mediana de apenas 31 años, millones de jóvenes latinos apenas están llegando a la edad de comprar su primera casa.

“Mientras que esto podría ser un momento difícil, son cosas como esa resiliencia en la compra las que me hacen sentir que el crecimiento continuará y construirá riqueza”, sostuvo Johnny Noriega, originador de hipotecas en Downers Grove, Illinois.

El miedo migratorio también frena la compra de casas

Hay otro factor actual que afecta directamente la compra de casas desde el mercado hispano: el reforzamiento de la aplicación de leyes migratorias se ha convertido en la barrera más citada por agentes y prestamistas en el estudio de NAHREP con 30 profesionales del sector. El temor no distingue estatus legal, concluye el estudio.

“Todos están asustados. Ciudadanos, no ciudadanos”, indicó Barbara Mollanazar, agente en Bradenton, Florida. Por su parte, Eloy Benavides, originador de hipotecas en Dallas, Texas, señaló: “Desde que la nueva administración asumió su rol en enero y su postura sobre inmigración, he visto una disminución significativa en el interés general por comprar vivienda”.

El impacto económico ya es medible: según un análisis de UC Irvine citado en el reporte, los negocios del condado de Orange, California, perdieron casi $58.9 millones en producción económica durante ocho semanas tras el endurecimiento de operativos federales. Menos ingresos para negocios latinos significa menos ahorro para poder pensar en comprar una casa.

Qué puede hacer un comprador hispano ahora para conseguir una vivienda propia

Para muchas familias, la ventana de oportunidad está abierta para hacerse de su propia casa, pero con condiciones cambiantes que conviene vigilar:

Negociar comisiones del agente comprador : en 2025 los vendedores todavía cubren la comisión en la mayoría de los casos, pero esto podría cambiar si el mercado se aprieta.

: en 2025 los vendedores todavía cubren la comisión en la mayoría de los casos, pero esto podría cambiar si el mercado se aprieta. Revisar el acceso a préstamos FHA : desde mayo de 2025, residentes no permanentes, incluidos beneficiarios de DACA y TPS, perdieron acceso a este financiamiento, que antes era clave para primeros compradores.

: desde mayo de 2025, residentes no permanentes, incluidos beneficiarios de DACA y TPS, perdieron acceso a este financiamiento, que antes era clave para primeros compradores. Presupuestar impuestos de propiedad y seguros al alza : en algunos mercados las primas de seguro de vivienda se han duplicado o triplicado, especialmente en zonas de riesgo por fenómenos climáticos.

: en algunos mercados las primas de seguro de vivienda se han duplicado o triplicado, especialmente en zonas de riesgo por fenómenos climáticos. Considerar el co-firmante o vivienda multigeneracional: uno de cada tres hogares hispanos ya combina ingresos de varias generaciones para calificar a una hipoteca.

El detalle que puede afectar a compradores primerizos

En 2025, la proporción de compradores de primera vivienda cayó a un mínimo histórico del 21%, mientras la edad mediana de quienes compran su primera casa alcanzó un récord. Mike Runion, originador de hipotecas en Findlay, Ohio, lo resumió de manera contundente: “Todo lo que ha pasado el último año (las tasas más altas, los precios más altos) ha afectado más al comprador de primera vivienda. Saca a mucha gente del mercado”.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el número de viviendas propiedad de hispanos en EE.UU.

¿Cuántos hispanos son propietarios de vivienda en EE.UU. en 2025?

Son 10.2 millones de hogares hispanos propietarios, tras un aumento récord de 441,000 en el año, según datos del Censo de EE.UU. citados por NAHREP.

¿Por qué bajó la tasa de propiedad hispana si el número de dueños subió?

Porque los hispanos formaron más de un millón de hogares nuevos en 2025, creciendo más rápido que la tasa de compra de vivienda. Esto diluye el porcentaje aunque el total de propietarios aumente.

¿Cómo afecta la vigilancia migratoria a la compra de casas?

Genera miedo entre compradores de todos los estatus legales, retrasando o cancelando compras, y reduce el gasto en negocios latinos que financian ahorros para vivienda.

¿Los latinos todavía pueden usar préstamos FHA?

Solo si tienen residencia permanente o ciudadanía. Desde mayo de 2025, los residentes no permanentes, incluidos DACA y TPS, quedaron excluidos de este financiamiento.

¿Qué está pasando con los seguros de vivienda?

Las primas han subido drásticamente, incluso hasta triplicarse, especialmente en zonas de riesgo de incendios como California, complicando la capacidad de compra.

¿Qué áreas metropolitanas ofrecen mejores condiciones para comprar hoy?

Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach es mercado de comprador, con 10.1 meses de inventario, el nivel más alto entre las 10 principales metrópolis hispanas. El resto: Los Ángeles, Nueva York, Houston, Riverside, Dallas-Fort Worth, Phoenix, San Antonio y Washington D.C. están en mercados balanceados (entre 4 y 6 meses de oferta). Chicago-Naperville-Elgin es la única que sigue favoreciendo al vendedor, con solo 3.7 meses de inventario.

Conclusión

El auge hispano de vivienda en 2025 muestra que la juventud demográfica de la comunidad (68.8% de latinos siendo millennials o más jóvenes) garantiza que millones más entrarán a su etapa de compra en los próximos años.

Sin embargo, si la persecución migratoria se intensifica o el mercado se aprieta y los vendedores dejan de cubrir comisiones de agentes, los compradores primerizos hispanos podrían quedar fuera justo cuando se han convertido en un pilar para sostener el mercado nacional de vivienda.

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