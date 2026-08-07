El salario que necesitas para comprar una casa promedio en Estados Unidos ya supera los $117,000 al año

Comprar una casa promedio en Estados Unidos está fuera del alcance de millones de familias. Un hogar necesita ganar al menos $116,780 dólares al año para adquirir una vivienda de precio medio, mientras que el ingreso mediano nacional es de $87,599 dólares, una diferencia cercana a $29,000 dólares, según un reporte de Redfin del 5 de agosto de 2026.

Si bien esta cifra representa una ligera mejora frente al costo máximo que fue de más de $122,000 dólares registrado a mediados de 2025, la reducción en el costo todavía mantiene fuera del mercado a muchas familias, incluso cuando destinan buena parte de su sueldo a ese fin.

El reporte señala que la reducción en los precios se debe principalmente a una moderación en las tasas hipotecarias y en el precio de las viviendas.

Siete meses de mejora consecutiva en los precios de vivienda

Redfin indica que este es el séptimo mes consecutivo en que la asequibilidad de la vivienda mejora en Estados Unidos y se debe a una tendencia clara: los salarios han crecido un poco más rápido que el precio de las casas, mientras que las tasas hipotecarias bajaron ligeramente desde sus máximos de 2024.

Aun así, comprar una casa en este momento exige destinar casi el 40% del ingreso familiar a la vivienda, muy por encima del 30% que los expertos financieros consideran como cifra ideal. Superar este rango implica afectar otros rubros del presupuesto familiar, como comida, transporte y ahorro para el retiro.

¿Por qué la regla del 30% se está quedando desfasada?

Si bien la recomendación de los expertos es que no se debe destinar más del 30% del ingreso familiar para cubrir únicamente el costo de vivienda, ese límite se está quedando obsoleto. Los compradores actuales enfrentan pagos que van de 30% al 40% de su salario, dependiendo de la ciudad.

En algunos mercados, la distancia entre lo que gana una familia y lo que necesita ganar es todavía más dramática. San José, California, exige un ingreso de $458,504 dólares para comprar la vivienda mediana, mientras que Detroit apenas requiere $58,800 dólares. Esta comparación revela cuánto varía el sueño de la casa propia según el código postal donde vive una familia.

Comprar cuesta 46% más que rentar, según el mismo estudio

Para la gente que no alcanza a comprar una vivienda, necesita ganar apenas $76,020 dólares al año, casi 46.3% menos que quien busca comprar. Esta diferencia explica por qué muchas familias optan por posponer la compra de su primera casa, aunque se obliguen a pagar por una vivienda que no será suya de manera indefinida.

El ingreso necesario para comprar cayó de $119,191 a $116,780 dólares en un año, una baja del 2%

El ingreso mediano de los hogares estadounidenses es de $87,599 dólares, insuficiente por $22,197 dólares para calificar

La relación entre precio de vivienda e ingreso nacional llegó a 5.08 veces en julio de 2026, cuando la referencia histórica saludable es de solo tres veces el ingreso anual

¿Qué puede hacer una familia hispana para conseguir vivienda con esa brecha?

Según especialistas, el primer paso para acceder a una vivienda propia es aplicar la regla 28/36: no destinar más del 28% del ingreso bruto mensual a la vivienda ni más del 36% al total de deudas, incluyendo tarjetas y préstamos. Ignorar esta proporción normalmente convierte a un comprador en una familia “pobre de vivienda”, es decir, con casa propia, pero sin margen para imprevistos.

Ahorrar temprano para el pago inicial, que puede variar entre 5% y 20% del precio total

Revisar tasas de interés e impuestos locales antes de fijar un presupuesto de compra

Considerar mercados con menor relación precio-ingreso, como el Medio Oeste, en lugar de ciudades costeras saturadas

La economista en jefe de Redfin, Daryl Fairweather, señaló que 2026 marca el inicio de lo que han calificado como “el gran reajuste de la vivienda”, impulsado por un crecimiento salarial que por primera vez en años supera al de los precios de las casas. Aun así, advirtió que esa mejora será “lenta y prolongada”, no un cambio inmediato que resuelva la crisis de asequibilidad.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el precio de viviendas en Estados Unidos en 2026

¿Cuánto necesito ganar para comprar la casa promedio en EE.UU.?

Necesitas un ingreso familiar de $116,780 dólares al año, según el reporte de Redfin de agosto de 2026.

¿Por qué es más caro comprar que rentar?

Comprar exige un ingreso 46.3% mayor que rentar, porque el pago hipotecario incluye intereses, impuestos y seguro, no solo el costo mensual de vivienda.

¿La asequibilidad está mejorando o empeorando?

Está mejorando levemente: es el séptimo mes consecutivo de avance, aunque el ingreso necesario sigue superando por mucho el salario promedio.

¿Qué porcentaje de mi sueldo debería destinar a la vivienda?

Los expertos recomiendan no superar el 28% del ingreso bruto mensual, aunque hoy muchas familias gastan hasta 40%.

¿En qué ciudades es más fácil comprar una casa?

Detroit requiere apenas $58,800 dólares de ingreso anual, mientras que San José, California, exige más de $458,000 dólares.

Conclusión

Si el crecimiento salarial no logra igualar el precio de las viviendas, la brecha de $29,000 dólares podría ampliarse de nuevo en los próximos trimestres, especialmente si las tasas hipotecarias repuntan.

Para las familias que hoy rentan con la esperanza de comprar, la recomendación es calcular con precisión su capacidad real de pago antes de dejarse llevar por la ilusión de que “todo está mejorando” en el mercado.

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