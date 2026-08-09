Joe Jonas afirma que buscó terapia después del fracaso de su álbum

El cantante Joe Jonas reveló que tuvo que tomar terapia tras el fracaso de su primer álbum en solitario, “Fastlife”, lanzado en 2011.

En una conversación en el podcast “Hey, Jonas” junto con sus hermanos Nick y Kevin, integrantes de los Jonas Brothers, Joe Jonas aseguró que el resultado que obtuvo tras su debut en solitario no fue lo que esperaba, ya que imaginaba que tendría el éxito que tuvo con la agrupación en su mejor momento.

“Empecé a ir a terapia por la primera vez que no logré el ‘éxito’. Lancé un álbum en solitario cuando tenía unos 21 o 22 años y no tuvo el éxito que esperaba, porque todo lo que tocaban los Jonas Brothers en aquel entonces era oro. Simplemente… éramos número uno [en las listas]”, recordó el artista.

Además, confesó que ancló su valía al resultado que obtuviera el álbum. “Lancé algo por mi cuenta y creo que tenía grandes expectativas de éxito sin ustedes. Eso era importante para mí, en lo más profundo de mi ser. Pensaba: ‘Si lo logro, entonces valgo'”, les dijo a sus hermanos.

Joe Jonas consideró que el resultado de su álbum era profundamente decepcionante y empezó a experimentar malestares y ataques de pánico.

“Empecé a tener ataques de pánico y dolores físicos”, recordó. Debido a esos dolores, acudió a un médico, quien, al no encontrar ningún problema de salud físico, lo derivó con un psicólogo. Joe Jonas confiesa que al principio se resistió a esa idea.

“Pensé: ¿Qué quieres decir con terapeuta? No necesito un terapeuta. ¿Para qué lo necesitaría?”, recordó el artista. Según dijo, optó por tomar largos paseos y alejarse del celular para no leer los comentarios negativos del álbum. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esa no era la solución a sus problemas, por lo que decidió dar el paso de ir a terapia.

“Después de llorar durante una hora mientras respondía la primera pregunta, finalmente pude hablar con alguien y me di cuenta de lo importante que era. Sin duda, fue de gran ayuda durante esa etapa y lo ha sido a lo largo de mi vida y en otros momentos importantes que he vivido”, dijo Jonas.

Los Jonas Brothers se separaron oficialmente en 2013. Cada uno de sus integrantes inició proyectos musicales por separado hasta que se reunieron nuevamente en 2019 y encabezaron la lista Billboard 200 con “Happiness Begins”, liderado por el número 1 en la Hot 100.

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