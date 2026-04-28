Joe Jonas, su pareja latina y lo que la une a Bad Bunny

Una serie de fotos, comentarios cruzados y viajes compartidos bastaron para prender la sospecha de que Joe Jonas tenía un nuevo romance. La confirmación llegó con el reporte de “Us Weekly”, que señaló que el músico mantiene una relación con Tatiana Gabriela, una modelo puertorriqueña que vive en Nueva York y que empezó a aparecer en su círculo cercano desde comienzos de 2026.

Según el medio, ambos dejaron pistas en Instagram y mostraron una cercanía cada vez más evidente.

La conexión habría comenzado hacia finales del verano de 2025, en un momento en el que Joe Jonas se estaba separando de Sophie Turner. A partir de entonces, la modelo se integró de forma natural al entorno del artista e incluso conoció a sus hijas, algo que confirmó la publicación.

Una relación que avanzó sin muchas evidencias

Durante los primeros meses, la pareja intentó mantener un ritmo bajo perfil. Aun así, fueron vistos en encuentros cotidianos como cafés en Los Ángeles y caminatas por Nueva York, escenas que recogió “People”. Con el paso del tiempo se hicieron presentes en actividades más visibles, como una exposición de arte a finales de 2025.

El inicio de 2026 los encontró viajando juntos a Roma. Las imágenes que ambos compartieron de forma moderada en redes sociales retrataron una dinámica tranquila, algo lejos del ruido mediático que suele rodear la vida de Jonas. Otros medios han descrito apariciones como parte de una relación estable y sin excesos.

¿Quién es Tatiana Gabriela?

Tatiana Gabriela nació en Puerto Rico y se mudó a Nueva York después de estudiar cine. Desde allí impulsó su carrera como modelo y trabajó para firmas como Diane von Furstenberg y Dolce Vita. Su formación artística y su presencia en la moda la convirtieron en un rostro frecuente dentro de campañas y sesiones editoriales.

Uno de sus momentos más comentados llegó en enero de 2025, cuando apareció en el video de “Baila inolvidable”, de Bad Bunny. La modelo celebró esa participación con orgullo, al destacar que le encantaba representar a Puerto Rico en un proyecto de tanta visibilidad.

En entrevistas previas, mencionó que le gustaría presentarse en la Miami Swim Week y desfilar para diseñadores emergentes.

Su presencia digital también se hace notar. En Instagram supera los 50,000 seguidores y alterna contenidos de trabajo con momentos de su vida personal. Esa combinación mantiene la atención del público, especialmente desde que comenzó su relación con Jonas, tal como se ha venido remarcando.

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