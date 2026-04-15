Joe Jonas y Demi Lovato reviven las canciones de “Camp Rock” juntos en el escenario

La infancia de muchos seguidores de la cantante Demi Lovato les sonrió este lunes, cuando esta presentó en el escenario a Joe Jonas, su invitado de lujo en la primera noche de su tour.

La artista estadounidense quiere dejar una imborrable huella en sus fans con la gira denominada “It´s Not That Deep” y en su presentación en Orlando, Florida, comenzó a dejar claro que estos días serán de muchos recuerdos.

Demi Lovato llama al escenario a Joe Jonas

Una de las películas favoritas en las transmisiones de Disney hace casi un par de décadas era “Camp Rock”, donde Demi participaba y también los Jonas Brothers. Por ende, quiso llevar un poco de esos momentos al escenario en Miami, tras presentar a Joe Jonas como su invitado.

La algarabía no se hizo esperar entre los presentes cuando Joe pasó a la tarima y la euforia al escuchar al dueto cantar los temas “This Is Me” y “On The Line” creció aún más en un momento épico que recordó momentos icónicos de la infancia de sus seguidores.

Próximas presentaciones de Demi Lovato

Su presentación en Miami fue apenas la primera de un tour por Estados Unidos y Canadá, que culminará el próximo 25 de mayo en Houston, con una programación de 18 shows. Su concierto en la ciudad de Nueva York fue el primer sold out de la gira y será el viernes, 24 de abril.

Orlando, Florida: 13 de abril

Washington D. C.: 16 de abril

Philadelphia: 18 de abril

Toronto: 20 de abril

Boston: 22 de abril

Nueva York: 24 de abril

Columbus: 27 de abril

Detroit: 29 de abril

Chicago: 1 de mayo

Minneapolis: 2 de mayo

Anaheim: 9 de mayo

San Francisco: 11 de mayo

Seattle: 13 de mayo

Los Angeles: 16 de mayo

Glendale: 19 de mayo

Dallas: 22 de mayo

Austin: 24 de mayo

Houston: 25 de mayo.

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