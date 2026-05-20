Los Jonas Brothers lanzan el podcast ‘Hey Jonas!’

Los Jonas Brothers anunciaron el lanzamiento de su nuevo podcast “Hey Jonas!”, en colaboración con la plataforma iHeartPodcasts. El grupo de hermanos creó este espacio con la intención de compartir con el público aspectos de su vida personal y profesional.

El nuevo podcast de Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas se lanzará este 20 de mayo y contará con un formato de video y audio en el que los hermanos hablarán en un entorno informal sobre los aspectos poco conocidos de su vida.

Los productores del podcast informaron que “Hey Jonas!” incluirá episodios en los que los artistas abordarán temas relacionados con su carrera musical, giras y experiencias personales; además, contará con la participación de familiares y amigos en futuras entregas. El programa está producido ejecutivamente por Amy Sugarman y Danielle Romo.

“Conocidos por sus éxitos que encabezan las listas y su fiel base de fans, el nuevo podcast de los hermanos ofrecerá a los seguidores una mirada al interior del caos, las risas y los momentos reales de la hermandad a través de conversaciones sinceras y sin filtros sobre la familia, las giras, momentos personales que los fans rara vez ven y todo lo demás”, afirma la sinopsis de los productores del podcast.

Los Jonas Brothers firmaron su primer contrato discográfico en 2007. Ese mismo año debutaron en televisión en la serie “Hannah Montana” de Disney Channel. Un año después debutaron en el cine con la película original de Disney Channel “Camp Rock”.

Los integrantes de la banda han tenido carreras en solitario. Nick Jonas ha participado en producciones teatrales en Broadway, como “The Last Five Years”. Joe Jonas ha lanzado un álbum en solitario titulado Music For People Who Believe In Love.

La noticia del podcast se suma al anuncio del lanzamiento de “Camp Rock 3”. Esta historia sigue la historia 15 años después del lanzamiento de la última película de la franquicia. En esta nueva historia, la banda ficticia Connect 3, integrada por los hermanos Jonas, enfrenta problemas en su carrera y decide regresar al campamento de rock para encontrar nuevos talentos.

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