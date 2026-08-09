Volar en jet privado ya no cuesta millones: así funcionan las membresías compartidas desde $2,995 al año

Viajar en un jet privado ya no implica comprar un avión de varios millones de dólares, ni pagar miles de dólares más en mantenimiento y hangar. Actualmente, empresas como Wheels Up y NetJets ofrecen membresías compartidas desde $2,995 dólares al año, un modelo que permite a los clientes pagar una cuota de acceso y cubrir únicamente las horas de vuelo que utilizan, según un reporte de The New York Post.

El auge de este modelo de arrendamiento coincide con un incremento en la demanda de aviación privada, impulsada por el aumento de la riqueza de varios sectores como la inteligencia artificial, y por el interés de nuevos inversionistas tras ofertas públicas recientes.

Para los viajeros que recurren a este medio por negocios o placer, este mecanismo de arrendamiento representa una alternativa más accesible que adquirir y mantener un avión propio, cuyos costos se disparan hasta varios millones de dólares.

El modelo que cambia las reglas: pagar por horas, no por el avión

En estos nuevos programas de arrendamiento, Wheels Up, una de las compañías líderes en este segmento, ofrece su membresía Connect desde $2,995 dólares al año, más un depósito de vuelo y tarifas por hora fijadas mediante un sistema de precios dinámico.

Pero existen en el mercado al menos tres formas de acceder a este tipo de servicio, y elegir la equivocada puede costar decenas de miles de dólares adicionales. La opción de ‘chárter’ no tiene cuota de membresía y se paga por vuelo; la membresía estándar cuesta $8,500 dólares al año con un depósito mínimo de $100,000 dólares; y en el nivel premium, llamado Signature, exige depósitos de entre $200,000 y $1 millón de dólares.

¿Cuánto cuesta realmente volar una hora en jet privado?

Las tarifas por hora varían según el tamaño de la aeronave y el operador elegido. Un jet ligero puede costar entre $7,395 y $8,600 dólares por hora ocupada, mientras que un avión de tamaño medio supera fácilmente los $12,000 dólares por hora.

NetJets ofrece una tarjeta de 25 horas en un Phenom 300 desde $215,000 dólares, con 290 días garantizados de acceso al año

ofrece una tarjeta de 25 horas en un Phenom 300 desde $215,000 dólares, con 290 días garantizados de acceso al año VistaJet ofrece una membresía con tarifa fija por hora, estimada en más de $15,000 dólares, y un compromiso mínimo de tres años

ofrece una membresía con tarifa fija por hora, estimada en más de $15,000 dólares, y un compromiso mínimo de tres años Flexjet cobra aproximadamente $7,937 dólares por hora en su tarjeta de 25 horas, con una cuota de iniciación adicional de $17,500 dólares

Con estas tarifas, un viajero que necesite volar solo ocasionalmente puede gastar considerablemente menos, eligiendo un vuelo ‘chárter’ puro que comprometiéndose con una membresía anual que quizás no aprovechará por completo. Además, lo hará de una manera más cómoda que viajando en un vuelo comercial tradicional.

¿Por qué la propiedad fraccionada solo conviene a quienes vuelan frecuentemente?

Comprar una fracción de avión, conocida como propiedad fraccionada, implica adquirir una parte física de la aeronave, típicamente 1/16, junto con una cuota mensual de gestión de entre $12,000 y $15,000 dólares. Este modelo solo resulta rentable para quienes acumulan entre 50 y 400 horas de vuelo al año.

Para la mayoría de los viajeros ocasionales, ese umbral es prácticamente inalcanzable. Cuando el tiempo de vuelo es menor a las 50 horas anuales, los expertos coinciden en que el ‘chárter’ sigue siendo la opción más económica.

¿Qué debe revisar el viajero antes de firmar cualquier contrato?

Antes de comprometerte con cualquier programa, conviene calcular cuántas horas estimas volar realmente en un año, ya que elegir mal implica pagar al menos $100,000 dólares más por servicios que no usarás, de acuerdo con un análisis de la industria. Estas son algunas recomendaciones para conocer el mejor programa de vuelo para ti:

Compara tarifas por hora entre al menos tres operadores antes de firmar cualquier contrato

Verifica si el depósito de vuelo es reembolsable en caso de cancelar la membresía

Confirma el número de días garantizados de acceso a una aeronave durante el año

Revisa recargos por combustible y temporada alta, que pueden aumentar el costo final hasta en 20%

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre programas accesibles para vuelos privados

¿Cuánto cuesta la membresía de jet privado más económica?

Wheels Up Connect empieza en $2,995 dólares al año, más un depósito adicional y tarifas por hora de vuelo.

¿Es más barato comprar una fracción de avión o pagar por membresía?

Depende de las horas de vuelo anuales: la propiedad fraccionada solo conviene a partir de 50 horas al año; por debajo de esa cifra, el ‘chárter’ resulta más económico.

¿Cuánto cuesta volar una hora en jet privado?

Entre $7,395 y $8,600 dólares en un jet ligero, y más de $12,000 dólares en aeronaves de tamaño medio.

¿Por qué ha crecido tanto la demanda de estos programas en 2026?

La riqueza generada por la industria de inteligencia artificial y grandes salidas a bolsa como la de SpaceX impulsaron una ola de compradores nuevos en el sector.

¿Qué pasa si no uso todas las horas de mi membresía?

En programas con depósito de vuelo, el saldo no utilizado suele quedar disponible hasta agotarse, pero rara vez es reembolsable en su totalidad.

Conclusión

Con la demanda de vuelos privados en máximos históricos y varias compañías subiendo sus tarifas entre 8% y 14% durante este año, es probable que el costo de entrada a estos programas siga encareciéndose en los próximos meses.

Quien esté considerando los vuelos privados como alternativa debe calcular sus horas reales de vuelo antes de comprometerse o podría pagar mucho dinero de más.

Meta título: