Anne Hathaway respondió a los rumores sobre su barriga de embarazada

La actriz Anne Hathaway respondió a los rumores que surgieron en Internet luego de que presumió su barriga de embarazada en la alfombra roja de su nueva película.

La estrella de “The Odyssey” asistió al estreno de “The End of Oak Street” en Burbank, California, luciendo un atuendo que dejaba ver al descubierto su embarazo número cuatro. En redes sociales, muchos usuarios iniciaron rumores de que la panza de embarazada de Hathaway no era real.

Ante estos comentarios, la ganadora del Oscar decidió responder con un mensaje simpático pero directo. “Pelo postizo, barriga real. ¡Disfruten conmigo del caos de la fiesta callejera de @endofoakstreet mientras mi atuendo se derrite literalmente con el calor!”, escribió Hathaway en el pie de foto de un video de Instagram del 10 de agosto donde se la veía preparándose para el evento.

Anne Hathaway dejó claro a los especuladores que su tercer embarazo es totalmente real y que ha disfrutado presumir su barriga mientras trabaja promocionando las películas que estrenará este año.

En el estreno de “The End of Oak Street”, Hathaway lució un top halter asimétrico color azul hielo forrado con tela roja carmesí de Atelier Prabal Gurung hecho a medida, algo que la marca confirmó en Instagram. La blusa se extendía como una capa por la parte trasera de su cuerpo y la parte delantera corta dejaba ver su barriga. La actriz acompañó esta espectacular blusa con un jeans de tiro bajo y complementó su look con tacones rosas con puntas rojas de Aquazzura.

Durante el estreno de esta película, Anne Hathaway explicó cómo este embarazo ha sido muy diferente a sus dos experiencias anteriores. “¿Sabes? Tenía treinta y tantos años cuando tuve a mis otros dos hijos, y ahora soy tan diferente… algo cambió cuando cumplí cuarenta. Me di cuenta de que esto no es un ensayo general. Es todo real. No lo estoy guardando para mi yo del futuro. Está sucediendo ahora mismo. Así que creo que ahora disfruto más del presente, vivo con gratitud y no doy nada por sentado. Creo que todas esas cosas están confluyendo, y es un momento para disfrutar de verdad”, dijo la actriz a People.

Hathaway tiene dos hijos con su esposo Adam Shulman: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 7.

Este 2026, Anne Hathaway ha estrenado tres de las seis películas en las que ha participado. Ya estrenó “The Devil Wears Prada 2”, “Mother Mary” y “The Odyssey”. También estrenará “The End of Oak Street”, “Verity” y “The Princess Diaries 3”.

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