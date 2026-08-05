“Yesteryear”, la película que convertirá a Anne Hathaway en una tradwife

Aunque el anuncio se hizo hace varios meses, ahora es que se ha hecho viral en redes sociales el nuevo proyecto cinematográfico de Anne Hathaway, en el que protagonizará la adaptación cinematográfica del libro “Yesteryear” de Caro Claire Burke.

Además de protagonizarla, Hathaway también será productora a través de su compañía Somewhere Pictures. Este proyecto llegó a la actriz y a todo el equipo de Amazon MGM Studios luego de una puja entre varios estudios de Hollywood.

En el equipo de producción también están incluidos Suzan Bymel y Guymon Casady de Entertainment 360. Jonathan Rice, de Somewhere Pictures, será productor ejecutivo junto con Alex Holcomb, también de Entertainment 360.

¿Por qué se competía por obtener los derechos de la adaptación?

La viralidad que ha tomado esta información en las redes sociales tiene que ver con el personaje que tendrá que interpretar Hathaway, pues se trata de una mujer que en la actualidad que vive en una casa de campo y es calificada como una traditional wife, popularmente conocida como tradwife.

Se tiene que resaltar que el libro “Yesteryear” apenas se hizo público el 14 de mayo de este año, pero se comenzó a hablar de su adaptación dos años antes. Según explica “Deadline”, Entertainment 360 descubrió a la escritora y su novela en el 2024, aunque no había sido publicada, se interesaron en la historia.

El interés de esa productora hizo que otras iguales a ella y estudios se interesaran por obtener sus derechos para adaptar. En una publicación hecha por “Deadline” en el verano del 2024, se explicó que Entertainment 360, la productora de Hathaway, y Amazon MGM Studios habían logrado cerrar el acuerdo por $450,000 dólares.

Se dice que lograron quedarse con el proyecto porque Amazon MGM Studios presentó una propuesta muy atractiva a la novelista, quien también es conocida por haber publicado artículos en medios de comunicación como “The Atlantic” y “Marie Claire”:

¿Quién adaptará la novela?

Apenas el año pasado, Amazon MGM Studios y el resto de casas productoras involucradas seleccionaron a la guionista Hannah Friedman como la encargada de adaptar el libro.

Friedman es conocida por ser hija del músico Dean Friedman y por haber escrito y producido para grandes estudios y cadenas como Disney, DreamWorks, Pixar, Netflix, Amazon, Lucasfilm, NBC, CBS, Showtime, Warner Brothers y Wizards of the Coast.

Por ahora, se desconoce quién será la persona que dirigirá “Yesteryear” y cuándo comenzarán las grabaciones, aunque hay que recordar que hace unos meses Hathaway anunció que estaba embarazada.

¿Qué es una tradwide?

Una de las razones por las que varios estudios y, ahora, usuarios de redes sociales se han interesado en “Yesteryear” de Caro Claire Burke es su tema tan actual.

Esta novela narra la historia de Natalie Heller Mills, una exitosa influencer “tradwife” cristiana. Se ha hecho millonaria al mostrar en redes su visión de la vida doméstica. Todo su éxito se derrumba luego de enfrentar un escándalo.

Luego de eso, Natalie despierta inexplicablemente en el año 1855, donde queda retenida por una versión brutal y arcaica de su propia familia, obligada a enfrentarse a la dura realidad de la vida de pionera que antes vendía como una simple estética.

Hay que recordar que el término “tradwife” surgió en internet entre 2015 y 2017, y entró en los principales medios de comunicación en 2018. Aunque hay otras versiones sobre su origen. También se registra que el término se hizo popular en el 2020; se comenzó a usar para describir a creadoras de contenido que mostraban su vida como esposas y amas de casa. Algunas de ellas son Nara Smith o Hannah Neeleman.

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