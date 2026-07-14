Zendaya, Anne Hathaway y el resto del elenco de “The Odyssey” deslumbran en el estreno en Nueva York

El elenco de “The Odyssey” deslumbró en la alfombra roja del estreno de la adaptación de la epopeya griega dirigida por Christopher Nolan, la película más esperada del año.

“The Odyssey” es una ambiciosa película, la primera filmada enteramente en formato IMAX y que se grabó en exteriores en siete países durante 90 días. El elenco conformado por figuras de alto nivel en Hollywood como Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Mia Goth, Jon Bernthal, Elliot Page, Lupita Nyong’o, Bennie Safdie, Travis Scott, entre otros.

El elenco asistió a la premier de la película en el cine AMC Lincoln Square el martes 14 de julio y posó frente a la prensa en la alfombra roja. Los actores derrocharon elegancia con sus atuendos inspirados en la mitología griega, en la que se basa “The Odyssey”, la epopeya griega atribuida a Homero.

La actriz Zendaya, quien interpreta a la diosa Atenea, deslumbró con un vestido de Matières Fécales caracterizado por un escote asimétrico sin tirantes, una cola inspirada en plumas y grandes alas de ángel; también lució una trenza de espiga desenfadada.

Zendaya en la premiere de “The Odyssey” en el AMC Lincoln Square en Nueva York. Crédito: Evan Agostini | AP

Anne Hathaway lució un look angelical con un vestido cruzado en el pecho con pedrería y una falda recta color crema que dejaba ver su embarazo.

Anne Hathaway en la premiere de “The Odyssey” en el AMC Lincoln Square en Nueva York. Crédito: Evan Agostini | AP

Lupita Nyong’o, quien interpretó a Helena, optó por un vestido tipo corsé metalizado dorado sin mangas, alusivo al arte antiguo griego, y un collar a juego. Además, lució un bolso con una brújula en él, haciendo referencia a la trama de la película en la que Odiseo intenta navegar durante 10 años para regresar a su hogar en Ítaca.

Lupita Nyong’o en la premiere de “The Odyssey” en el AMC Lincoln Square en Nueva York. Crédito: Evan Agostini | AP

Charlize Theron en la premiere de “The Odyssey” en el AMC Lincoln Square en Nueva York. Crédito: Evan Agostini | AP

Matt Damon en la premiere de “The Odyssey” en el AMC Lincoln Square en Nueva York. Crédito: Evan Agostini | AP

Tom Holland en la premiere de “The Odyssey” en el AMC Lincoln Square en Nueva York. Crédito: Evan Agostini | AP

“The Odyssey” se estrenará en cines el 17 de julio. Esta es la película más ambiciosa de Nolan y la más reciente desde el éxito de “Oppenheimer”, película con la que ganó el Oscar como Mejor Director.

La adaptación de la epopeya griega inicia luego de la Guerra de Troya, cuando Odiseo trata de regresar a casa con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Sin embargo, su viaje le toma 10 años y debe superar numerosos retos que convierten su viaje en una verdadera travesía.

Esta antigua epopeya también incluye apariciones de diversas deidades griegas y ha sido traducida al inglés más de cien veces, según la misma fuente, según BBC.

Sigue leyendo:

·Christopher Nolan califica de “derrotista” una opinión de Matt Damon sobre “The Odyssey”

·“The Odyssey” de Christopher Nolan enfrenta críticas por filmar en Sáhara Occidental

·Matt Damon asegura que “The Odyssey” fue la película más difícil de su carrera