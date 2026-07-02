Anne Hathaway responde con humor a supuesto mal uso de un vestido

Hasta las figuras más admiradas de Hollywood pueden protagonizar un pequeño descuido, al parecer. Anne Hathaway terminó convirtiendo un aparente error de vestuario en una divertida anécdota que desató miles de reacciones en redes sociales.

La actriz, de 43 años, apareció en Nueva York como parte de la promoción de “The Odyssey”, donde dejó ver su embarazo con un llamativo overol rojo de cuello redondo y detalle “peplum”. Completó el conjunto con un collar dorado y unas gafas de sol oscuras, pero hubo un detalle que llamó la atención de varios medios especializados en moda.

Poco después de que comenzaran a circular artículos asegurando que la prenda había sido utilizada al revés, Hathaway decidió responder de la mejor manera: riéndose de sí misma.

La divertida respuesta de Anne Hathaway en Instagram

A través de un Reel publicado en Instagram, la protagonista de “The Devil Wears Prada” recopiló capturas de pantalla de los titulares que hablaban sobre su look. Después apareció vistiendo otro conjunto rojo y, con total naturalidad, pronunció la frase: “¿Lo hice? Lo hice… Lo hice”.

De acuerdo con su estilista, Erin Walsh, el diseño pertenece a la colección Primavera/Verano 2026 de la firma Ashlyn New York. En la pasarela, la prenda fue presentada con el cuello alto hacia el frente, lo que respaldó la teoría de que Hathaway efectivamente la llevó al revés durante su aparición en la ciudad.

La reacción del público no tardó en llegar y, lejos de criticarla, muchos seguidores celebraron la forma en que enfrentó la situación.

Ocurre en plena espera de su tercer hijo

La gira promocional de “The Odyssey” también ha coincidido con un momento muy especial para la actriz. Hathaway espera a su tercer bebé junto a su esposo, Adam Shulman, con quien ya tiene dos hijos, Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

La noticia del embarazo fue compartida por ella misma el pasado 19 de junio mediante un video en Instagram. En la grabación apareció con un vestido blanco mientras sonaba “Baby I’m Yours”, de Barbara Lewis. Al descubrir su vientre, sonrió y acompañó la publicación con el mensaje “x Baby, I’m yours x”.

Semanas atrás, una fuente cercana aseguró a PEOPLE que la actriz está “enfocada en la familia” y disfrutando esta etapa, al tiempo que se prepara para los estrenos de “The Odyssey” y “Verity”. La misma persona destacó que Hathaway afronta cada compromiso “con gratitud y profesionalismo”, una actitud que también dejó en evidencia al convertir un simple desliz de moda en un momento lleno de humor.

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