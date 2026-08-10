Presidente de LaLiga en España, Javier Tebas: “La era Infantino terminó”

Cada vez son más los apoyos que va perdiendo Gianni Infantino dentro del mundo del fútbol tras su fallida propuesta de privatizar el Mundial. Otro de la larga lista que suma y crece es el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien asegura que Gianni Infantino está “destruyendo la esencia misma” del fútbol y considera que su etapa como presidente de la FIFA ha llegado a su fin.

Tebas, presidente de LaLiga desde 2013, se ha sumado a la vorágine que empieza a revolotear sobre la renuncia en torno a la figura de Infantino.

En declaraciones a Le Monde, dijo: “Para mí, el tiempo de Gianni Infantino pasó hace mucho.

“No digo esto por los acontecimientos recientes; llevo mucho tiempo observando este estilo de gestión, aunque parece que todos los demás lo están descubriendo recién ahora”.

Javier Tebas, the president of La Liga, has called for “a genuine overhaul” at Fifa and criticised the organisation’s governance policies.



“Gianni Infantino is not someone who contributes to the growth of football. On the contrary, his projects are destroying the very essence of? pic.twitter.com/DKx29UDbYf — Telegraph Football (@TeleFootball) August 9, 2026

“Gianni Infantino no es alguien que contribuya al crecimiento del fútbol. Al contrario, sus proyectos están destruyendo la esencia misma del deporte: las ligas nacionales”, añadió.

Asimismo, Tebas ve el final de un ciclo en la era Infantino. Bajo su óptica, lo que queda pendiente es cuándo se hará efectivo y cómo se dará la sucesión. “El fútbol no se limita a la élite. Para mí, la era Infantino terminó”, dijo.

Incluso advirtió que no basta con cambiar nombres, sino que hace falta una transformación real. “Lo que queda por ver es cuándo se hará efectivo y cómo se desarrollará la sucesión. Espero que no se trate simplemente de cambiar unas personas por otras, sino de una verdadera transformación”, explicó.

“Este episodio es apenas la punta del iceberg de lo que ha estado ocurriendo dentro de una institución como la FIFA, pero también de manera más amplia en el fútbol, donde no existen verdaderas políticas de gobernanza. Y el problema no se limita a una sola persona; se trata de todo un sistema”, añadió.

Las declaraciones de Tebas se dieron horas antes de que la UEFA (Europa), Concacaf (Norte y Centroamérica y Caribe) y la AFC (Asia) publicaran una dura carta abierta asegurando que el reciente plan de Infantino para vender una participación en el Mundial fue una “ruptura fundamental de la confianza” con las instituciones a las que la organización está llamada a servir.

También se da luego de que el medio británico ‘The Telegraph’ publicara que la UEFA pagó una millonaria indemnización a una empleada que sostuvo una relación con Infantino cuando este era secretario de ese organismo.

En este sentido, la opinión de Tebas también coincide en tiempos con un comunicado en el que FIFA denunció una campaña de desinformación para dañar a Infantino.



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