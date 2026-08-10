UEFA, Concacaf y AFC publicaron contundente carta contra Infantino y la FIFA tras intento de privatizar Mundial

Este lunes, la UEFA, la Concacaf y la Asociación de Fútbol Africano (AFC) publicaron una carta abierta conjunta en la que arremeten indirectamente contra el presidente de la FIFA y su intento fallido de privatizar el Mundial.

En el escrito, no solo atizan sin nombrar a Gianni Infantino, sino que exigieron disculpas a la FIFA por lo que consideran una mala gestión.

Tres de los estamentos más grandes del fútbol global, UEFA (Europa), Concacaf (Norte y Centroamérica y Caribe) y la AFC (Asia), consideran que el reciente plan de Infantino para vender una participación en el Mundial fue una “ruptura fundamental de la confianza” con las instituciones a las que la organización está llamada a servir.

An open letter to the football family from AFC, CONCACAF and UEFA: ??https://t.co/8sjedkOyJA pic.twitter.com/OvskyoggYv — UEFA (@UEFA) August 10, 2026

La carta señala que “cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando una persona se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”.

El demoledor escrito está firmado por el presidente de UEFA, Aleksander Ceferin, el presidente de la AFC, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa, el presidente de Concacaf, Victor Montagliani, y los tres secretarios generales de las organizaciones.

“El fútbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece a ninguna persona ni a ninguna institución. Pertenece a los jugadores, a los aficionados, a los clubes, a las federaciones miembro y a cada entidad encargada de salvaguardar su futuro”, indicaron.

Aunque no se menciona el nombre de Infantino, las constantes referencias están más que marcadas a lo largo de las cuartillas. “No es la conducta de un custodio del juego, sino la de alguien que cree que el juego debe rendir cuentas ante él”, expresaron.

“Estas no son las cualidades que el fútbol merece en su liderazgo. Por eso hemos adoptado esta posición, no a la ligera ni en solitario, sino juntos y por deber hacia el juego al que servimos”, manifestaron.

La misiva, contundente de principio a fin, criticó la reacción de la FIFA ante el rechazo masivo de la propuesta. “Presenta lo sucedido como un fallo de comunicación, cuando lo que el fútbol presenció fue un fallo de juicio”, afirmó.

“Sigue sin haber reconocimiento de que intentar vender una participación en el Mundial de la FIFA fue un profundo error de juicio, no solo un desliz procedimental, sino una ruptura fundamental de la confianza con las propias instituciones a las que la FIFA existe para servir”, cerraron.

La carta abierta llega después de que el pasado sábado la FIFA publicara un comunicado denunciando una campaña de desinformación contra Infantino.

También se da luego de que el medio británico ‘The Telegraph’ publicara que la UEFA pagó una millonaria indemnización a una empleada que sostuvo una relación con Infantino cuando este era secretario de ese organismo.

Con el nuevo plan de Infantino, del cual tuvo que retractarse hace pocos días, la FIFA quería separar el juego y el negocio creando una empresa comercial independiente llamada FIFA Forward Enterprise.

Esta empresa iba a pasar a manejar todos los derechos comerciales de sus torneos (televisión, marcas, entradas).

La FIFA había valorado esta nueva empresa en $20,000 millones de dólares. Su plan era vender hasta el 20 % de esa empresa a inversores privados para recaudar de inmediato unos $4,200 millones de dólares.



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