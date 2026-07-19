Organización estadounidense aspira ayudar por cinco años a afectados por los terremotos en Venezuela

La organización estadounidense Global Empowerment Mission espera mantenerse en Venezuela durante cinco años para ayudar a los afectados del doble terremoto del pasado 24 de junio, en una primera fase con la entrega de donaciones como alimentos y productos de higiene personal, con el apoyo de la Administración de Donald Trump y la Iglesia católica.

“Lo que pretendemos es quedarnos aquí durante cinco años apoyando a la población más damnificada, particularmente en La Guaira, que es donde más se ha tocado el terremoto”, explicó a EFE el director para América Latina de la organización, Luis Velásquez, durante una jornada de entrega de ayudas en la parroquia Caraballeda.

Además de alimentos y productos de higiene personal, también han aportado carpas, generadores eléctricos, así como fórmulas para bebés.

Personas reciben ayuda humanitaria este viernes en la ciudad de Caraballeda, en el estado La Guaira. (Foto: Miguel Gutiérrez/ EFE)

Regiones de ayuda y alimentos

Velásquez señaló que llegaron al país suramericano el pasado 27 de junio, tres días después del doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5, y ya han podido entregar sus donaciones en 11 comunidades de la región costera.

“La gente recibe la ayuda con gratitud porque realmente han sido afectados, la mayoría no tienen trabajo, no tienen ingresos, no tienen qué comer y nosotros nos sentimos bendecidos de poder ayudarlos, a la población de Venezuela”, añadió.

Las cajas, prosiguió, contienen 20 artículos como frijoles, arroz, mermelada, atún, salchichas, agua, sopas instantáneas, entre otros.

“La meta es que podamos entregar ayuda para 5,000 familias diarias (…) Eso significa para 20,000 personas al día”, subrayó.

¿Qué otras áreas trabaja Global Empowerment Mission?

La organización trabaja en otras áreas como reconstrucción de ventanas, de viviendas, proyectos en agricultura, en el área industrial, comercial, que, de acuerdo a Velásquez, se empezarán a abordar a partir de agosto.

“Mientras haya vida, hay esperanza y esta crisis es una gran oportunidad para pensar, para reinventarse, para luchar”, expresó.

El doble terremoto del pasado 24 de junio afectó la zona norte de Venezuela y ha dejado un saldo de 5,069 fallecidos, 16,740 heridos y 17,907 personas sin vivienda, de acuerdo al último balance del viernes.

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