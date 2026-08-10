Costco abrirá 7 nuevas tiendas en EE.UU. durante agosto: estas son las ciudades

Costco continúa ampliando su presencia en Estados Unidos. La cadena tiene programada la apertura de siete nuevos almacenes durante agosto de 2026 en seis estados, mientras prepara otra ubicación para los próximos meses y prueba tecnología para agilizar el proceso de pago.

¿Dónde abrirán los nuevos Costco?

De acuerdo con The Sun, las siete nuevas ubicaciones previstas para agosto estarán distribuidas en Nueva York, Wisconsin, Minnesota, Georgia, Missouri y Texas.

Las ciudades donde abrirán los nuevos almacenes son:

–Albany, Nueva York

-Oconomowoc, Wisconsin

-Otsego, Minnesota

-Stone Mountain, Georgia

-Lee’s Summit, Missouri

-Mansfield, Texas

-Celina, Texas

Texas será el único estado que recibirá dos nuevas tiendas durante este periodo.

El mercado texano se ha convertido en un punto importante para los minoristas debido al crecimiento de la población, la construcción de nuevos desarrollos residenciales y el aumento de la demanda de los consumidores.

Además de estas siete aperturas, Costco tiene previsto inaugurar otro almacén en Camarillo, California.

Sin embargo, esa tienda no forma parte de las aperturas de agosto y se espera que comience operaciones durante el otoño.

Costco ya cuenta con más de 650 almacenes en Estados Unidos

La expansión forma parte de la estrategia de Costco para aumentar su presencia física a pesar del crecimiento del comercio electrónico.

Actualmente, la compañía opera más de 650 almacenes en Estados Unidos, además de contar con establecimientos en otros países.

El modelo de Costco se basa en membresías anuales que permiten comprar alimentos, productos para el hogar, muebles, electrónicos y otros artículos, muchos de ellos ofrecidos en grandes cantidades.

La compañía también utiliza un inventario que cambia constantemente e incluye productos de temporada, artículos de marcas exclusivas y ofertas disponibles durante periodos limitados.

Su estrategia depende de grandes volúmenes de ventas, precios competitivos y una elevada fidelidad entre sus miembros.

La llegada de un almacén también puede generar actividad económica en las comunidades donde se instala debido a la necesidad de empleados, proveedores, servicios locales y operaciones logísticas.

Costco también prueba un sistema para pagar más rápido

La apertura de nuevas tiendas coincide con cambios que Costco está probando dentro de algunos de sus almacenes en Estados Unidos.

Según el portal Econostrum, la empresa está ensayando estaciones automatizadas de pago conocidas como Automated Pay Stations, diseñadas para acelerar las transacciones.

Estos puntos cuentan con grandes pantallas digitales y más espacio para facilitar el cobro de compras voluminosas.

El sistema no elimina completamente la participación de los trabajadores. En algunas ubicaciones, un empleado escanea la tarjeta de membresía del cliente antes de que llegue al área de pago.

Posteriormente, el personal registra los productos mientras el comprador continúa avanzando en la fila.

Cuando el cliente llega a la estación, los artículos previamente escaneados aparecen en la pantalla y solo queda completar el pago.

De acuerdo con la información publicada, este procedimiento puede reducir el proceso final de cobro a alrededor de ocho segundos para los clientes que participan en la prueba.

Con estas modificaciones, Costco busca atender un mayor flujo de compradores y reducir los tiempos de espera mientras continúa sumando almacenes.

La combinación de nuevas ubicaciones y tecnología en las cajas muestra que la compañía está apostando simultáneamente por ampliar su presencia física y hacer más eficiente la experiencia dentro de sus tiendas.



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