Tras abrir en Albany, Costco suma otra tienda y prepara una nueva inauguración en agosto

Costco mantiene el ritmo de expansión en Estados Unidos después de la esperada apertura de su nueva tienda en Albany, Nueva York. Apenas un día después de esa inauguración, la cadena sumó una nueva sucursal en Wisconsin y ya tiene fecha confirmada para estrenar otra ubicación en Minnesota.

La primera de estas dos aperturas se produjo este viernes 7 de agosto en Oconomowoc, Wisconsin, mientras que la próxima está prevista para el viernes 14 de agosto en Otsego, Minnesota, de acuerdo con la información publicada por Costco.

La llegada de estas nuevas tiendas forma parte de la estrategia de crecimiento de una cadena que continúa extendiendo su red de grandes almacenes en distintas regiones de Estados Unidos.

Costco abre una nueva tienda en Oconomowoc, Wisconsin

El nuevo Costco de Oconomowoc abrió oficialmente el viernes 7 de agosto en 1855 Kirkland Way, según la ficha de la sucursal publicada por la propia compañía.

La ubicación cuenta con varios de los servicios habituales de la cadena, entre ellos estación de gasolina, patio de comidas, farmacia, centro de neumáticos, departamento óptico y audífonos.

Los horarios también varían según el tipo de membresía. Los socios Executive pueden ingresar desde las 9:00 a.m. de lunes a viernes, mientras que el horario habitual para miembros Gold Star y Business comienza a las 10:00 a.m. durante los días de semana.

La apertura supone una nueva expansión de Costco en Wisconsin y refuerza su presencia en el área metropolitana de Milwaukee. El proyecto está ubicado cerca de la Interestatal 94, una de las principales vías de la zona.

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La próxima apertura de Costco será en Otsego, Minnesota

La siguiente inauguración confirmada llegará apenas una semana después. Costco anunció que su nueva tienda de Otsego, Minnesota, abrirá el viernes 14 de agosto de 2026.

El nuevo almacén tendrá alrededor de 164,000 pies cuadrados y estará situado junto a la Interestatal 94, en una zona de rápido crecimiento al noroeste del área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul.

Costco informa que la nueva ubicación contará con estación de gasolina, farmacia, centro de neumáticos, departamento óptico y centro de audífonos, entre otros servicios.

La Cámara de Comercio I-94 West tiene además programada una ceremonia de corte de cinta para las 7:30 a.m. del 14 de agosto, antes de la apertura de la nueva tienda.

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Costco ofrece una promoción por la apertura en Minnesota

La compañía también lanzó un incentivo para quienes se conviertan en nuevos miembros con motivo de la apertura de Otsego.

Según Costco, quienes se inscriban como nuevos socios y activen la renovación automática podrán recibir una Costco Shop Card digital de $50. La promoción estará disponible para nuevas membresías que cumplan con las condiciones establecidas por la empresa hasta el 13 de septiembre de 2026.

La membresía Executive cuesta actualmente $130 al año y ofrece, entre otras ventajas, una recompensa anual del 2% sobre determinadas compras elegibles de Costco y Costco Travel, con un límite establecido por la compañía.

Costco continúa sumando tiendas en Estados Unidos

Las nuevas sucursales llegan inmediatamente después de la inauguración de Costco en Albany, Nueva York, el jueves 6 de agosto.

La apertura fue especialmente esperada en la región: el proyecto había atravesado años de trámites y disputas legales antes de finalmente recibir a sus primeros clientes. La jornada inaugural atrajo a una gran cantidad de compradores y se registraron filas desde antes de la apertura.

Con Oconomowoc ya en funcionamiento y Otsego a pocos días de abrir sus puertas, agosto se convierte así en otro mes importante dentro del plan de expansión de Costco en Estados Unidos.

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