Costco prueba nuevo sistema que permite completar la compra en menos de 10 segundos

Las largas filas para pagar podrían reducirse por mucho en algunas tiendas Costco. La cadena está probando un nuevo sistema automatizado que permite a sus socios mantener los productos dentro del carrito y completar el proceso de pago en menos de 10 segundos.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de Costco?

De acuerdo con Good Housekeeping, Costco ha comenzado a instalar en un número limitado de establecimientos estaciones automatizadas conocidas como ‘cloud checkout’ o estaciones de pago con escaneo previo.

La principal diferencia ocurre antes de que el cliente llegue a la terminal de pago.

Mientras los compradores esperan en la fila, empleados de Costco escanean todos los artículos que llevan en sus carritos.

Una vez terminado el proceso, la información de la compra se carga digitalmente en las nuevas estaciones.

Cuando llega su turno, el socio ya no necesita sacar los productos del carrito ni escanearlos individualmente.

Únicamente debe acercarse a la estación automatizada, escanear su membresía y realizar el pago correspondiente a los artículos previamente registrados.

Costco informó que las primeras pruebas han permitido reducir el proceso final de pago a menos de 10 segundos, según información citada por Good Housekeeping y reportada originalmente por Fox Business.

“Los primeros resultados muestran que esto está mejorando el flujo del tráfico y hemos recibido excelentes comentarios de los socios”, declaró Gary Millerchip, director financiero de Costco.

No funciona igual que las cajas de autopago

Aunque las nuevas estaciones pueden parecer similares a las cajas de autopago que ya existen en numerosas tiendas, el procedimiento es diferente.

En una caja de autopago tradicional, es el propio comprador quien debe sacar y escanear cada producto antes de utilizar la pantalla para completar la transacción.

Con el sistema que Costco está probando, esa tarea corresponde a un empleado mientras el cliente todavía se encuentra esperando.

Esto permite que los artículos permanezcan dentro del carrito durante todo el proceso y que, al llegar a la estación, prácticamente solo falte identificarse como socio y pagar.

El objetivo es agilizar las filas y evitar que el tiempo empleado en escanear una compra grande se acumule cuando varios clientes esperan para pagar.

¿Qué opinan los clientes de Costco?

Las primeras reacciones de los socios han sido variadas. Good Housekeeping recopiló comentarios publicados en Reddit, donde varios compradores aseguran que el sistema ha conseguido acelerar sus visitas.

“Han estado haciendo esto en mi Costco desde hace bastante tiempo. Muy conveniente”, escribió un usuario. “Definitivamente acelera el pago”.

Otros compradores consideran que el cambio no necesariamente elimina todas las esperas.

Uno señaló que todavía es necesario permanecer en una fila, esperar a que un empleado escanee los productos, aguardar a quienes están adelante y posteriormente pasar por la revisión del recibo antes de salir.

¿Llegará el sistema a todas las tiendas?

Por ahora, las estaciones automatizadas solamente están disponibles en un grupo limitado de establecimientos, por lo que Costco todavía no ha implementado este método de manera generalizada en Estados Unidos.

Good Housekeeping señala que los resultados iniciales podrían abrir la puerta a una expansión hacia más tiendas.

Sin embargo, la información disponible no establece una fecha para un lanzamiento nacional.

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