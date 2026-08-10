De la Espriella se expresa tras el terremoto en Colombia y convoca comité de emergencia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado en horas de la mañana de este lunes.

“He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, declaró el mandatario colombiano, quien asumió el pasado viernes.

Las autoridades nacionales articulan labores junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para consolidar los informes provenientes de los 32 departamentos del país.

“En este momento estamos con la UNGRD evaluando la situación, para conocer los reportes de todo el territorio nacional y coordinar las acciones que sean necesarias. Estamos atentos y actuando. Mantendremos informados a los colombianos”, agregó De la Espriella.

Terremoto sin alteraciones marítimas

En relación con la franja costera, los análisis técnicos de la Dirección General Marítima (Dimar) descartaron alteraciones en el nivel del mar tras el evento telúrico.

“De acuerdo con la Dimar, no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana tras el sismo de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 a. m. a 20 kilómetros de San José del Palmar, en Chocó”, precisó De la Espriella.

Epicentro y monitoreo en regiones vulnerables

El Servicio Geológico Colombiano precisó que el epicentro del temblor se ubicó en la localidad de San José del Palmar, departamento del Chocó, con una profundidad aproximada de 96 kilómetros.

El evento se percibió con fuerza en Bucaramanga y Santander, además de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Barrancabermeja y Valledupar. Los cuerpos de socorro, integrados por Bomberos, Defensa Civil y Policía Nacional, inspeccionan estructuras a través del número de atención 123.