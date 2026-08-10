Finalistas de “Operación Triunfo Estados Unidos” tuvieron que evacuar tras terremoto en Colombia

Los finalistas del programa “Operación Triunfo Estados Unidos” de Telemundo y miembros del equipo del reality show tuvieron que evacuar el edificio, ubicado en Bogotá, donde se graba el show, debido al terremoto de 7,4 que sacudió gran parte de Colombia la mañana de este lunes.

En un video publicado en redes sociales del 24/7, se observa a los finalistas ensayando antes de la gran final del programa prevista para este lunes.

Aunque el programa se produce para el público latino de Estados Unidos, Telemundo produce el concurso de talentos en Colombia. Por esa razón, todas las personas involucradas en el programa se vieron afectadas por el terremoto.

? FINALISTAS de OT USA son EVACUADOS por el TERREMOTO en COLOMBIA. pic.twitter.com/bArWuOmnLK — ?rs10 (@rafalozzz) August 10, 2026

La presentadora Natalia Téllez se tomó un momento al inicio del programa para dedicar unas palabras a los afectados por el terremoto en Colombia.

“Antes de comenzar nuestra gran final llena de música y emociones, queremos tomarnos un momento para enviar un fuerte abrazo a todos los colombianos afectados por el terremoto de esta mañana. Colombia forma parte de la familia de Operación Triunfo Estados Unidos, porque producimos el programa aquí en los estudios de RCN y contamos con un gran equipo humano que trabaja día a día para hacer posible este sueño”, expresó.

El programa continuó, no sin antes un mensaje de solidaridad. “Esta noche, nuestros corazones están con todos ustedes; están con todas las familias que están preocupadas o angustiadas y con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos”.

“Esta noche, nuestros corazones están con todos ustedes; están con todas las familias que están preocupadas o angustiadas y con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos”.

Este 10 de agosto se registró un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias ciudades de Colombia a las 8:35 am. Hasta el momento, las autoridades colombianas han confirmado 132 personas muertas y 512 personas heridas por el terremoto, cuyo epicentro está en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

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