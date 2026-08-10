EE.UU. dice estar listo para apoyar a Colombia tras terremoto que deja más de 100 muertos

La Administración de Donald Trump ofreció este lunes su apoyo a Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió buena parte del país y que, según un balance preliminar divulgado por el presidente Abelardo de la Espriella, ha dejado al menos 111 fallecidos y decenas de personas heridas.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, señaló en X que el gobierno estadounidense está siguiendo de cerca la situación provocada por el fuerte sismo y manifestó su disposición a respaldar tanto al pueblo colombiano como a la Administración de De la Espriella.

“La administración Trump está siguiendo de cerca el gran terremoto que azotó Colombia y está preparada para apoyar al pueblo de Colombia y a la Administración del presidente Abelardo de la Espriella”, escribió el funcionario.

El jefe de la diplomacia estadounidense también pidió a los ciudadanos de ese país que se encuentran en Colombia registrarse en el programa de inscripción para viajeros del Departamento de Estado y mantenerse informados a través de las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

La declaración de Washington se produce mientras Colombia enfrenta una de las primeras grandes emergencias del recién iniciado gobierno de De la Espriella. El mandatario informó que hasta las 12:30 hora local se contabilizaban 111 fallecidos, 87 heridos, 1,575 viviendas averiadas y otras 37 completamente destruidas.

Además, 61 edificios colapsaron y resultaron afectados 18 centros de salud y 52 instituciones educativas. El terremoto también ocasionó daños en 18 carreteras.

La infraestructura aeroportuaria sufrió igualmente afectaciones. Los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura permanecen cerrados para vuelos comerciales debido a daños en sus instalaciones.

De la Espriella declaró el “desastre nacional” y anunció que viajará este lunes a Quibdó, capital del departamento del Chocó y cercana al área del epicentro, para supervisar personalmente la respuesta a la emergencia.

Otros integrantes de su gabinete se trasladarán al Valle del Cauca y al Eje Cafetero, también golpeados por el sismo. “Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad”, afirmó el mandatario.

El terremoto ocurrió a las 07:34 hora local y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.

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