El árbitro Omar Artan habla tras el veto de EE. UU. y su histórica designación en la Supercopa de la UEFA

El colegiado somalí Omar Artan se pronunció por primera vez de manera pública tras la negativa de ingreso a territorio estadounidense que le impidió desempeñarse como árbitro durante el Mundial 2026.

El réferi de 34 años expresó su satisfacción al ser designado para dirigir el duelo por la Supercopa de la UEFA entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa, programado para este miércoles. La cita en el Red Bull Arena de Salzburgo marcará un hito histórico al convertirlo en el primer silbante no perteneciente a la confederación europea en impartir justicia en la definición anual entre los monarcas de la Champions League y la Europa League.

“Cuando recibimos esta llamada fue, para mí y mi familia, realmente un momento muy, muy feliz”, manifestó Artan. “Hay una gran comunidad somalí en Europa y en Austria y están encantados de que yo arbitre un partido como este”.

Artan quedó envuelto en una controversia diplomática el pasado 6 de junio, tras ser rechazado en el Aeropuerto Internacional de Miami por las autoridades de inmigración. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, argumentó la imposibilidad de revocar las disposiciones del gobierno encabezado por Donald Trump, dado que Somalia figura entre los doce países contemplados en el decreto de restricción de viaje promulgado el año anterior.

“Mucha gente siente simpatía por mí porque cuando alguien ha trabajado muchos años y se supone que debe hacer algo, y luego no puede, es muy complicado. Aun así, agradezco mucho el apoyo que recibí en todo el mundo; estoy muy agradecido”, afirmó el referí.

Con miras al compromiso internacional en territorio austríaco, el juez mantuvo su ritmo competitivo dirigiendo encuentros en la liga de Somalia y en la Premier League de Kuwait, además de realizar labores de análisis táctico sobre ambos planteles.

“Siempre veo jugar a los equipos. De todas formas, me gusta ver fútbol europeo pero, en cualquier caso, hago mucha investigación sobre los equipos, cómo juegan, aprendo sus comportamientos y tácticas”, apuntó.

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