ICE equipará a sus agentes con cámaras corporales, pero podrá decidir qué videos publica

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos comenzará a equipar a sus agentes de campo con cámaras corporales en todo el país, aunque la política de la agencia le concede un amplio margen para decidir qué grabaciones de incidentes graves serán divulgadas públicamente.

ICE prevé completar el despliegue de las cámaras a finales de septiembre, después de años de retrasos y en medio de una creciente presión para aumentar la transparencia de los agentes encargados de ejecutar la política migratoria de la administración de Donald Trump, informó ABC News.

La implementación cobra relevancia tras varios tiroteos protagonizados por agentes de ICE que terminaron con personas muertas. En dos de esos casos, ocurridos recientemente en Houston y Maine, los agentes no llevaban cámaras corporales, lo que generó críticas de legisladores que habían destinado fondos federales para adquirir estos dispositivos.

Aunque las cámaras están concebidas como una herramienta de rendición de cuentas, las propias reglas de ICE establecen que la agencia podrá determinar si las imágenes de incidentes graves deben hacerse públicas. La normativa señala que los videos de tiroteos u otros enfrentamientos en los que un agente provoque la muerte o lesiones graves podrán ser divulgados cuando la agencia considere que hacerlo responde a su “mejor interés”.

Después de un incidente de este tipo, un comité integrado por altos funcionarios y abogados de ICE revisará las grabaciones y recomendará si deben ser publicadas. Si se determina que procede su divulgación, el video podría hacerse público en un plazo de 72 horas.

No obstante, el director de ICE puede bloquear o retrasar indefinidamente la publicación si considera que existen “circunstancias específicas y convincentes” para mantener las imágenes reservadas. La política no define con precisión cuáles serían esas circunstancias.

Para Christopher Schneider, profesor de la Universidad de Brandon en Canadá y especialista en el uso de cámaras corporales por parte de las fuerzas policiales, esta disposición deja abierta la posibilidad de que ICE seleccione las imágenes que favorezcan su imagen pública, indicó el medio.

Schneider sostuvo que este tipo de divulgación selectiva existe en otros cuerpos policiales, aunque consideró llamativo que la política de ICE lo establezca de manera tan explícita. A su juicio, las cámaras pueden convertirse también en una herramienta de relaciones públicas para mostrar las actuaciones de los agentes bajo una determinada perspectiva.

La normativa establece que los agentes deberán activar las cámaras durante actividades habituales de aplicación de la ley, incluidas detenciones, registros y respuestas a emergencias. Al menos un integrante de cada equipo de detención deberá portar uno de los dispositivos.

Además, incluso cuando las imágenes sean publicadas, ICE deberá ocultar información que permita identificar a los agentes, incluidos sus rostros, nombres y números de placa.

Un despliegue marcado por retrasos

ICE comenzó a probar las cámaras corporales en 2021, durante el gobierno del entonces presidente Joe Biden. Tres años después había distribuido alrededor de 1,400 dispositivos y aseguró que el programa se ampliaría conforme hubiera recursos disponibles.

Sin embargo, la implementación a escala nacional se retrasó incluso después de que ICE recibiera una importante inyección de recursos durante la administración Trump y comenzara a contratar a miles de nuevos agentes.

En julio, la agencia gastó $30.9 millones en equipos de cámaras corporales fabricados por Axon, empresa con sede en Arizona conocida también por producir las pistolas Taser. Las compras se realizaron mediante un contrato gubernamental existente.

La ausencia de estos dispositivos provocó indignación entre legisladores, particularmente porque el Congreso había asignado $20 millones de dólares a ICE para la adquisición de cámaras corporales como parte de una legislación aprobada para poner fin al cierre parcial del Gobierno federal.

Hasta ahora, ICE asegura que las cámaras ya fueron enviadas a más de la mitad de sus agentes de campo y que el resto las recibirá antes de que termine septiembre. El nuevo calendario representa un retraso respecto de estimaciones anteriores.

La senadora republicana por Maine Susan Collins había dicho que la agencia esperaba completar el despliegue a finales de agosto, mientras que anteriormente se había hablado de mediados de septiembre.

En Houston, donde ICE envió más de 800 cámaras, algunos agentes ya comenzaron a recibir capacitación para utilizarlas, según el representante demócrata de Texas Henry Cuellar, integrante del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

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