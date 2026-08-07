Otro inmigrante murió tras ser detenido por ICE en Delaney Hall de NJ: 3er caso

Una 3ra muerte vinculada con el centro de detención de ICE Delaney Hall en Newark (NJ) fue denunciada por el congresista estadounidense Rob Menéndez Jr.

Se cree que el fallecimiento ocurrió hace dos semanas, cuando el detenido sufrió una convulsión durante el proceso de ingreso en Delaney Hall, pero Menéndez dijo que recién se había enterado a principios de esta semana durante una visita de supervisión sin previo aviso a las instalaciones del ICE, tras el fallecimiento del salvadoreño Edwin López Cornejo (41) el sábado 1 de agosto.

El primer caso sucedió en diciembre de 2025, meses después de que ICE comenzase a operar un centro de detención en Delaney Hall, en medio de protestas en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey: Jean Wilson Brutus, haitiano de 41 años, murió un día después de estar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Al parecer la 3era víctima -que no ha sido identificada por nombre, edad ni nacionalidad- fue puesta en libertad bajo custodia del ICE tras sufrir la convulsión y trasladada al hospital, donde se certificó su deceso. El ICE está obligado a notificar al Congreso y al público si alguien muere bajo su custodia, pero técnicamente, según la agencia, la tercera muerte no ocurrió allí.

“El concepto de ‘bajo su custodia’ responde a una lógica particular del ICE respecto a las personas que retienen, pero pueden liberarlas de manera discrecional”, señaló Menendez, citado por ABC News. “Una vez que lo hacen, ya no tienen la obligación ni siquiera de informar sobre el fallecimiento”.

En el caso previo, las autoridades federales informaron que López Cornejo había sido trasladado desde el centro, aunque sus familiares creen que ya había fallecido antes de llegar al hospital. “Existe la información que proporciona el ICE y, por otro lado, lo que a menudo percibo como una realidad distinta basada en los testimonios de los detenidos, sus familias y los defensores de derechos, y frecuentemente ambas versiones no coinciden”, comentó Menendez. “Personalmente, elijo creerles a los detenidos y a sus familias antes que al ICE”.

La tarde de ayer las cámaras de ABC News captaron el momento en que equipos de emergencia médica atendían dos llamadas en Delaney Hall. Un paciente fue evacuado en camilla alrededor de las 12:30 p.m. Aproximadamente una hora más tarde, llegó otra ambulancia y trasladó a otra persona. Por el momento se desconoce el estado de salud de ambos y si se trataba de personas detenidas. El Departamento de Seguridad Nacional y ICE no han emitido comentarios.

Mientras tanto, también ayer en el Capitolio el senador demócrata (NJ) Cory Booker volvió a pedir el cierre de ese centro de detención. “Se les han acabado las excusas. A nosotros se nos ha acabado el tiempo. ¿Cuántas personas más deben morir?”, afirmó, citado por Insider NJ.