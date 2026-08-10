Kellogg eliminará los colorantes artificiales de todos sus cereales este año

WK Kellogg adelantará un año su plan para eliminar los colorantes artificiales de todos sus cereales en Estados Unidos. La compañía anunció que completará el cambio antes de que termine 2026 y que sustituirá los tintes sintéticos por colores obtenidos de frutas y vegetales en productos como Froot Loops y Apple Jacks.

Kellogg adelanta su meta para eliminar los tintes sintéticos

La empresa había anunciado en agosto de 2025 que retiraría los colorantes sintéticos de sus cereales para finales de 2027.

Sin embargo, ahora afirma que podrá completar la transición un año antes de lo previsto, según reportaron The Associated Press y el New York Post.

WK Kellogg, con sede en Battle Creek, Michigan, explicó que identificó jugos derivados de frutas y vegetales capaces de mantener los colores característicos de sus cereales.

La compañía también ha invertido en equipo para adaptar sus procesos de producción y facilitar el cambio hacia ingredientes de origen natural.

Froot Loops y Apple Jacks conservarán sus colores

Entre los productos mencionados por la compañía están Froot Loops y Apple Jacks, dos cereales conocidos por sus tonos brillantes.

Kellogg señaló que utilizará alternativas basadas en frutas y vegetales para conservar su apariencia sin recurrir a los colorantes artificiales que todavía forman parte de algunas fórmulas.

Además de los tintes, la empresa informó que eliminará BHT, un conservador artificial, de la pequeña cantidad de cereales que aún lo contienen.

La empresa responde a cambios en las preferencias de los consumidores

“Cada vez más consumidores buscan alimentos elaborados con ingredientes simples y reconocibles, y estamos orgullosos de cumplir con esas expectativas incluso antes de lo planeado”, dijo Doug VanDeVelde, director de crecimiento de Kellogg, en un comunicado.

El cambio llega después de varios años de presión para que la empresa elimine ingredientes artificiales.

The Associated Press recordó que Kellogg ya había retirado este tipo de aditivos en otros países, incluido Canadá.

En 2024, decenas de personas se manifestaron frente a la sede de la compañía y entregaron peticiones con 400,000 firmas para exigir la eliminación de colorantes artificiales y BHT.

También crece la presión de autoridades y minoristas

La presión se ha intensificado con el impulso del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., quien ha pedido a las compañías de alimentos retirar gradualmente los colorantes artificiales derivados del petróleo.

En agosto de 2025, Kellogg también firmó un acuerdo con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, para eliminar permanentemente los tintes tóxicos de sus cereales antes de terminar 2027.

Los grandes minoristas también están modificando sus políticas.

Target anunció que dejaría de vender cereales con colorantes artificiales para finales de mayo, mientras que Walmart informó que eliminará estos aditivos de sus marcas propias para enero de 2027.

El cambio se completará antes de que termine 2026

Con el nuevo calendario, WK Kellogg prevé que todos sus cereales queden libres de colorantes artificiales antes de que concluya 2026.

La compañía no detalló si el cambio afectará precios, tamaños o disponibilidad de productos, pero señaló que ya cuenta con los ingredientes y el equipo necesarios para completar la transición.



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