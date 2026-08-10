Mbappé, Tchouaméni, Cucurella y Konaté se suman a la pretemporada del Real Madrid

El atacante Kylian Mbappé, el volante Aurélien Tchouaméni y las recientes incorporaciones Marc Cucurella e Ibrahima Konaté se sumaron este lunes a la disciplina del Real Madrid tras dar por concluido su periodo de descanso posterior al Mundial 2026.

Los futbolistas acudieron a la Ciudad Real Madrid para someterse a la primera fase de las evaluaciones médicas correspondientes, las cuales se completarán en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas al término de la sesión de entrenamiento, según detalló la entidad en su portal oficial.

Con estos retornos, el director técnico José Mourinho dispone de la casi totalidad del plantel profesional, a la espera de la reincorporación de otros internacionales (como el británico Jude Bellingham) y del cierre de operaciones en el mercado de transferencias.

El conjunto blanco recupera a Mbappé, quien finalizó como semifinalista y Bota de Oro del Mundial con ocho anotaciones, además de ser el máximo artillero merengue la campaña pasada con 43 goles. Junto a él reingresó Tchouaméni, quien completó trabajos de reacondicionamiento en el gimnasio.

Por su parte, el lateral Marc Cucurella (flamante campeón del mundo con España) y el zaguero galo Ibrahima Konaté vivieron su primera jornada de trabajo con el grupo para integrarse a la dinámica del vestuario.

En el apartado médico, el marfileño Yan Diomandé y el guardameta Thibaut Courtois se reintegraron a los trabajos colectivos tras superar rutinas diferenciadas. En contraparte, los lesionados Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militão y Rodrygo Goes continúan al margen completando sus respectivos procesos de rehabilitación.

Calendario de amistosos y arranque oficial de LaLiga

El plantel madridista encara el tramo final de su preparación con dos compromisos comprobatorios en el horizonte: el Trofeo Teresa Herrera frente al Deportivo de La Coruña este 12 de agosto y un amistoso internacional ante el Schalke 04 alemán el día 16.

Ambos duelos cerrarán la fase de pretemporada previa al debut oficial en LaLiga. El estreno del Real Madrid tendrá lugar el 22 de agosto frente al Espanyol en el RCDE Stadium por la segunda jornada del calendario, mientras que el duelo correspondiente a la primera fecha ante la Real Sociedad quedó programado para el 26 del mismo mes.

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