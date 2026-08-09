Insólita secuencia en la segunda división de Uruguay: un despeje ocasiona accidente de tránsito
Con respecto al partido entre Uruguay Montevideo y Paysandú, el triunfo fue para el equipo local por un marcador de 1-0
Una insólita y surrealista secuencia se vivió el pasado sábado en el fútbol de la segunda división del fútbol de Uruguay cuando un despeje en pleno partido aterrizó en la calle y ocasionó un accidente de tránsito múltiple.
El encuentro correspondía a la última jornada de la fase de grupos ente los equipos Uruguay Montevideo y Paysandú en el Estadio Parque ANCAP.
En el minuto 25 de la primera parte, tras un tiro de esquina, en la transición defensiva, un jugador decide reventar la pelota y sacarla del campo para cortar la jugada y evitar el rompimiento de líneas y el avance de la ofensiva.
No obstante, el despeje acabó en una avenida debido al diminuto tamaño del estadio. La esférica aterrizó en la avenida y en las imágenes que se han hecho virales en redes sociales se puede ver cómo algunos vehículos sortean la pelota.
Sin embargo, al final un auto tuvo que frenar y se generó un efecto dominó con los coches que venían detrás. Varios impactaron, aunque de forma leve.
Según reportes de medios en Uruguay, el accidente no generó lesionados más allá de los daños en los vehículos y el embotellamiento del tráfico.
Con respecto al partido entre Uruguay Montevideo y Paysandú, el triunfo fue para el equipo local por un marcador de 1-0. Con este resultado, el Uruguay Montevideo se puso de octavo en la tabla con 24 unidades, a siete puntos del líder, que es Plaza Colonia.
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