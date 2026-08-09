Insólita secuencia en la segunda división de Uruguay: un despeje ocasiona accidente de tránsito

Una insólita y surrealista secuencia se vivió el pasado sábado en el fútbol de la segunda división del fútbol de Uruguay cuando un despeje en pleno partido aterrizó en la calle y ocasionó un accidente de tránsito múltiple.

El encuentro correspondía a la última jornada de la fase de grupos ente los equipos Uruguay Montevideo y Paysandú en el Estadio Parque ANCAP.

En el minuto 25 de la primera parte, tras un tiro de esquina, en la transición defensiva, un jugador decide reventar la pelota y sacarla del campo para cortar la jugada y evitar el rompimiento de líneas y el avance de la ofensiva.

No obstante, el despeje acabó en una avenida debido al diminuto tamaño del estadio. La esférica aterrizó en la avenida y en las imágenes que se han hecho virales en redes sociales se puede ver cómo algunos vehículos sortean la pelota.

Sin embargo, al final un auto tuvo que frenar y se generó un efecto dominó con los coches que venían detrás. Varios impactaron, aunque de forma leve.

???? En el fútbol uruguayo la pelota SE FUE A LA RUTA y terminó GENERANDO UN CHOQUE. pic.twitter.com/5H20L9uaXO — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 8, 2026

Según reportes de medios en Uruguay, el accidente no generó lesionados más allá de los daños en los vehículos y el embotellamiento del tráfico.

Con respecto al partido entre Uruguay Montevideo y Paysandú, el triunfo fue para el equipo local por un marcador de 1-0. Con este resultado, el Uruguay Montevideo se puso de octavo en la tabla con 24 unidades, a siete puntos del líder, que es Plaza Colonia.



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