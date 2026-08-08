Mujer demanda a New York Yankees por $10 millones de dólares tras ser golpeada por un bate

Una noche que prometía emoción en el béisbol terminó en tragedia para una aficionada. Stephanie Duluc, una mujer de 37 años oriunda de Nueva Jersey, presentó una demanda por $10 millones de dólares contra los New York Yankees tras un accidente que ocurrió durante un partido en el Yankee Stadium.

El incidente, registrado el pasado 2 de junio, ha puesto nuevamente en el centro del debate la seguridad en los recintos deportivos y la protección de los aficionados.

Todo sucedió en la quinta entrada del partido entre los Yankees y los Cleveland Guardians. En ese momento, el bateador estrella de los Guardians, José Ramírez, realizó un swing que cambió por completo el curso de la noche. Al intentar conectar la pelota ante el pitcher Cam Schlittler, Ramírez perdió el control del bate, que salió disparado de sus manos en dirección a las gradas ubicadas detrás del plato.

El bate, en vez de caer en una zona vacía o ser detenido por una red, impactó de lleno en la cabeza de Duluc, quien se encontraba sentada en una sección cercana al círculo de espera al bat, en pleno Bronx.

La escena fue captada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. Las imágenes muestran el instante exacto en que el bate golpea a la aficionada, quien reacciona llevándose las manos a la cabeza. Por la fuerza del impacto, Duluc fue lanzada al suelo desde su propio asiento, en medio del desconcierto de los presentes. El propio Ramírez, visiblemente afectado, se percató de lo ocurrido y mostró gestos de preocupación por la situación.

LAWSUIT: Woman hit by a bat flung into the crowd is suing the New York Yankees for $10 million.



Stephanie Duluc, 37, was sitting in her company's seats, 4 rows behind home plate.



Cleveland Guardians player Jose Ramirez swung at a ball, and his bat flew out of his hands into the? pic.twitter.com/X47Cxi6COV — E X X ?A L E R T S (@ExxAlerts) August 6, 2026

Disputa judicial

La protagonista de esta historia, Stephanie Duluc, no solo es la víctima de un accidente deportivo, sino también la figura central de una disputa judicial que involucra a una de las franquicias más reconocidas del deporte.

Duluc, a través de su representación legal, sostiene que el accidente pudo haberse evitado si las condiciones de seguridad en el estadio hubieran sido las adecuadas.

En su demanda, afirma que la red protectora de la sección donde se encontraba era “significativamente más baja” que en otras áreas del recinto. Esto, según su alegato, dejó una “abertura sin protección” que permitió que el bate la alcanzara sin ninguna barrera que amortiguara el golpe.

Lesión cerebral traumática

Más allá del susto inicial, las consecuencias físicas y personales para Duluc han sido severas. El documento judicial detalla que sufrió una lesión cerebral traumática, una conmoción y una fuerte sensibilidad a la luz, además de daños en el cuello y las manos.

La demanda también menciona que, desde el incidente, Duluc no ha podido reincorporarse a su empleo ni retomar sus actividades profesionales habituales.

Entre los síntomas persistentes reportados figuran dolores de cabeza constantes, problemas de equilibrio, deterioro cognitivo y una marcada sensibilidad a la luz.

Su abogado confirmó a medios estadounidenses que las secuelas han afectado notablemente la calidad de vida de su clienta, quien aún requiere atención médica especializada y enfrenta gastos considerables por tratamientos y rehabilitación.

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