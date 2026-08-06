Mets: relevista dominicano Jefry Yan debutó en MLB y lo celebró de manera muy particular [Video]

Jefry Yan, lanzador zurdo de los New York Mets, registró su primer ponche en MLB durante el triunfo de su equipo 6-5 sobre los Cleveland Guardians, en un debut que incluyó una entrada en blanco y una celebración característica que se ha hecho viral.

El dominicano de 29 años, convocado desde Triple-A Syracuse tras la fecha límite de cambios, necesitó solo seis lanzamientos para retirar a su primer bateador, Ángel Martínez, con un slider cantado, desatando un salto y golpe en el césped que ya había mostrado en los entrenamientos primaverales.

El momento clave se produjo en la apertura de la sexta entrada del partido del miércoles en el Progressive Field. Yan, quien había sido ascendido al roster principal el lunes, enfrentó al bateador emergente Ángel Martínez. Con una cuenta de 1-2, el relevista lanzó un slider a 88.7 millas por hora que Martínez dejó pasar para ser cantado como el tercer strike.

Inmediatamente, Yan ejecutó su celebración: un salto vertical con las piernas abiertas, aterrizando de rodillas y golpeando el césped con la mano izquierda, para luego erguirse y levantar ambos brazos por encima de la cabeza. El lanzador explicó su reacción: “Cuando lo tuve con dos strikes, dije: ¿Sabes qué? Voy a lanzarle ese slider. Y si lo dejo congelado, que fue exactamente lo que hice, celebraría de la manera correspondiente”.

Jefry Yan records his first career strikeout and has the celebration to match! pic.twitter.com/2aW0HdrViM — MLB (@MLB) August 6, 2026

Tras el ponche, Yan enfrentó una situación de casa llena con dos sencillos y una base por bolas, pero logró escapar sin permitir carreras con su segundo ponche y un rodado que finalizó la entrada. En total, el novato lanzó una entrada, permitió dos hits, otorgó una base y recetó dos ponches, con una velocidad que alcanzó las 100 millas por hora.

El mánager interino de los Mets, Andy Green, destacó la calidad de su material: “Tiene material de verdad. Es realmente impresionante. Salir de un problema con las bases llenas, conseguir su primer ponche… Estamos muy contentos por él. Se lo merece”.

Yefry Yan: Historia de superación

La historia de Yan es notable. Firmado por los Angelinos a los 16 años, se sometió a la cirugía Tommy John en 2016 y estuvo cinco años sin lanzar en el béisbol profesional, trabajando en la construcción y como repartidor en Arizona para mantenerse.

Fue readmitido en el béisbol afiliado en 2021 con los Marlins, pasó por Japón en 2024 con los Seibu Lions y firmó un contrato de ligas menores con los Mets en agosto de 2025. En su mejor temporada en las menores, registró una efectividad de 3.24 en 41 2/3 entradas con 77 ponches entre Doble-A y Triple-A.

Yan afirmó que mantendrá su estilo: “Voy a seguir saliendo de la misma manera, con la misma emoción y diversión, como si estuviera jugando un juego de niños, como siempre lo he hecho”.

Topps sacó una tarjeta oficial

En una publicación en las redes sociales, la cuenta oficial de Topps compartió una imagen de la tarjeta de Yan, en la que se ve la celebración en la que salta en el aire tras su primer strikeout en la victoria por 6-5 sobre Cleveland el miércoles por la noche.

“El lanzador de los Mets que se ha hecho viral, Jefry Yan, acaba de conseguir una tarjeta oficial”, escribió la cuenta de Topps en X, antes conocida como Twitter, junto con un emoji de fuego.

Viral Mets pitcher Jefry Yan just earned an official trading card ? pic.twitter.com/mwooRHtsgG — Topps (@Topps) August 6, 2026

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