Tommy John se despide de los fanáticos de Yankees el “Día de Veteranos” en New York

Tommy John, quien da nombre a la cirugía de codo a la que se han sometido muchos de los mejores jugadores de la MLB, no asistió el sábado al Día de los Veteranos de los New York Yankees, tras compartir un mensaje sobre su estado de salud.

En una extensa publicación en redes sociales difundida por los Yankees, en la que no se detallaba ningún problema de salud específico, John, de 83 años, escribió que quería despedirse de todos, así como de los amigos y aficionados que le siguieron a lo largo de sus 26 años de carrera, afirmando: “Nunca los olvidaré”.

John ha luchado contra el cáncer de vejiga y otras dolencias en los últimos años, aunque no estaba claro si alguna de ellas guardaba relación con sus actuales problemas de salud. Los Yankees informaron que se encontraba en su casa de Bradenton, Florida.

On this 78th Old-Timers’ Day, Tommy John shares a message to his fans, former teammates, and the Yankees organization as he battles health issues from his home in Bradenton, Florida. pic.twitter.com/3lKUWHoaw0 — New York Yankees (@Yankees) August 8, 2026

Agradeció por su cirugía de reconstrucción de ligamentos del codo

En 1974, John se sometió a una cirugía de reconstrucción de ligamentos del codo, procedimiento que lleva su nombre y que se ha realizado a numerosos lanzadores y continuó lanzando durante 14 años más tras la intervención.

“Gracias al Dr. Jobe, quien salvó mi brazo e hizo posible que siguiera lanzando”, dijo John. “Desde entonces, esa cirugía ha salvado las carreras de innumerables lanzadores, incluidos muchos de los mejores del deporte actual”.

John registró un récord de 288 victorias y 231 derrotas, con una efectividad de 3.34, en 760 apariciones a lo largo de su carrera. Además de jugar ocho temporadas con los Yankees, equipo con el que ganó 91 partidos en dos etapas distintas, John lanzó para los White Sox, Dodgers, Angels, Guardians y Athletics.

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