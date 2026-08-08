¿Hombres en la WNBA? Enes Kanter y Royce White anuncian su postulación al Draft

Enes Kanter y Royce White, dos exjugadores de la NBA, anunciaron que pretenden presentarse al Draft de la WNBA de 2027, en una decisión que ya generó controversia alrededor de las reglas de elegibilidad de la liga femenina de baloncesto estadounidense.

Kanter, quien disputó 11 temporadas en la NBA, comunicó que se declara prospecto para el próximo Draft de la WNBA después de asegurar que su equipo analizó “cuidadosamente” las actuales normas de elegibilidad.

El anuncio del exjugador turco se produce mientras la WNBA se prepara para su temporada 2027 y ha abierto un debate sobre los criterios que determinan quién puede participar en la competición.

Enes Kanter se declara elegible para el Draft de la WNBA

A sus 34 años y después de casi cuatro temporadas alejado de las canchas, Kanter sorprendió al anunciar públicamente su intención de ingresar al proceso del Draft de la WNBA 2027.

After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines,

I’m officially declaring myself a @WNBA prospect.



If simply declaring who you are is all that’s required, then I meet every single requirement necessary to compete in the WNBA.



My team and I have? pic.twitter.com/msncUZUT1J — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) August 7, 2026

El excentro aseguró que su equipo revisó las normas de la competición y el marco regulatorio relacionado con la autoidentificación y la inclusión. A partir de esa interpretación, sostiene que puede declararse elegible para el Draft.

Kanter también anticipó que su eventual presencia en la cancha provocaría reacciones y rechazó que su iniciativa tenga como objetivo burlarse o faltar al respeto a ninguna comunidad.

“Simplemente estoy pidiendo que las reglas actuales se apliquen de manera igualitaria”, sostuvo el exjugador.

“Sé que mi presencia en la cancha generará opiniones encontradas. No estoy aquí para burlarme, ridiculizar ni faltar al respeto a ninguna comunidad ni a ninguna decisión personal.

Royce White también anuncia su intención de entrar a la WNBA

Poco después del anuncio de Kanter, Royce White comunicó que también pretende presentarse al Draft de la WNBA de 2027.

White, de 35 años, fue seleccionado con el número 16 del Draft de la NBA de 2012 por los Houston Rockets y posteriormente tuvo un breve paso por la liga, con apenas tres partidos disputados en el baloncesto profesional estadounidense.

En declaraciones a Fox News, White afirmó que se identifica como transgénero y que pretende utilizar esa identificación para presentarse al Draft de la WNBA.

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