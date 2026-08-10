“Spider-Man: Brand New Day” y “The Odyssey” siguen rompiendo récords

La nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel, “Spider-Man: Brand New Day”, ha logrado convertirse en la producción con la tercera mejor recaudación en la historia del cine durante su segundo fin de semana. Alcanzó una recaudación de $145 millones de dólares, cifra que se deberá sumar a los mil millones de dólares alcanzados durante la semana anterior.

Hasta la fecha, “Spider-Man: Brand New Day” ha recaudado en taquilla $655 millones de dólares en Norteamérica y $1,670 millones de dólares a nivel mundial. Según informa “Variety”, algunos expertos en taquilla aseguran que la película protagonizada por Tom Holland podría convertirse en la primera película en alcanzar los mil millones de dólares en la taquilla estadounidense y en la única película en llegar a los $3,000 millones de dólares a nivel mundial.

Durante los fines de semana restantes, “Spider-Man: Brand New Day” competirá con los $936 millones de dólares que “Star Wars: The Force Awakens” alcanzó en el 2015 en la taquilla de Estados Unidos. Por otro lado, también competirá con los $2,900 millones de dólares que alcanzó “Avatar” en el 2009 y los $2,700 millones de dólares que recaudó “Avengers: Endgame” en 2019, esas cifras fueron alcanzadas a nivel mundial.

El récord personal de Christopher Nolan

La película de superhéroes de Marvel y Sony se estrenó dos semanas después de “The Odyssey”, la primera película filmada completamente en IMAX y dirigida por Christopher Nolan. Aunque la película basada en la epopeya original de Homero no ha logrado superar a “Spider-Man: Brand New Day”, sí ha logrado convertirse en la película más taquillera del cineasta británico.

Este fin de semana, “The Odyssey”, protagonizada por Matt Damon, alcanzó los $1,100 millones de dólares a nivel mundial. Esa cifra superó los $1,080 millones de dólares que recaudó “The Dark Knight Rises” en el 2012.

Esta película ha consolidado a Nolan como el director más rentable de su generación. Incluso, Veronika Kwan Vandenberg, presidenta de distribución internacional de Universal, declaró que el británico es “un cineasta singular” y “es la persona idónea para adaptar el antiguo poema de Homero, una de las historias más influyentes y conocidas del mundo”.

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