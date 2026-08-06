HBO Max prepara un documental sobre “Gilmore Girls”, la exitosa serie creada por Amy Sherman-Palladino

Se acaba de confirmar que HBO Max y Sony Pictures Television están trabajando en un documental oficial sobre la exitosa serie de los 2000, “Gilmore Girls”. La confirmación de esta producción llega 26 años después del estreno de su primera temporada.

Según información compartida por “Variety”, este es el documental oficial sobre la serie, pues cuenta con la participación, como entrevista y como productora, de la creadora de esta historia: Amy Sherman-Palladino. También se ha confirmado que participará Lauren Graham, quien interpretó a Lorelai Gilmore durante las siete temporadas oficiales de la serie.

Este no es el primer documental sobre “Gilmore Girls” que se anuncia, pues el año pasado se dijo que Kelly Bishop (Emily Gilmore), Jared Padalecki (Dean Forester) y Chad Michael Murray (Tristin Dugray) estaban trabajando en un documental que se llamaría “Searching For Stars Hollow”. Aunque reuniría a parte del elenco, este proyecto no contaba con la participación de ninguna de sus dos protagonistas, ni de su creadora. Por ahora, no se ha anunciado la fecha de lanzamiento de ese documental.

Sobre el reciente anuncio, tampoco se sabe cuál título llevará y cuándo se estrenará. Lo que sí es oficial es que se estrenará a través de HBO Max. También hay que recordar que el año pasado la serie celebró su 25 aniversario, por lo que Lauren Graham y Alexis Bledel se reunieron en los Emmy.

Por ahora, “Variety” ha compartido la sinopsis del proyecto en la que se asegura que “revela cómo la serie superó todas las expectativas para convertirse en un fenómeno intergeneracional, desentrañando la singular química entre los creadores, el elenco, el equipo técnico y los colaboradores. La película incluye tomas descartadas nunca antes vistas, imágenes del detrás de cámaras y páginas del guion”.

Se ha revelado que el documental será dirigido por RJ Cutler, cineasta estadounidense que ha estado a cargo de otros productos de este tipo. Por ejemplo, dirigió “Martha” (2024) para Netflix y también “Billie Eilish: The world’s a little blurry” (2021).

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