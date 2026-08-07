Bella Thorne dirigirá, escribirá y protagonizará la secuela de “Spring Breakers”

El año pasado, se anunció que Bella Thorne iba a ser parte de la secuela de “Spring Breakers”. En un primer momento, la actriz iba a ser solo actriz, pero ahora ella misma ha anunciado que se encargará del guion y de la dirección de “Spring Breakers 2”.

Thorne tendrá que enfrentar el reto de continuar con la historia de la película que se estrenó en el 2012 y que es considerada una película de culto. La primera parte de esta historia fue dirigida por Harmony Korine.

“Spring Breakers” narra la historia de cuatro amigas universitarias que quieren irse de vacaciones, pero no tienen dinero para el viaje. Para conseguirlo, tres de ellas atracan un restaurante de comida rápida. Al ser detenidas, son rescatadas por Alien, un traficante de drogas y armas, que las obliga a trabajar para él.

Por ahora, no se tiene clara la trama de la secuela, pero sí se ha confirmado el nuevo elenco, el cual será encabezado por Bella Thorne, Grace Van Dien, Ariel Martin y True Whitaker. Originalmente, la dirección iba a estar a cargo de Matthew Bright.

Thorne anunció que iba a estar al frente de la dirección en una entrevista que dio en el podcast “Call Her Daddy” de Alex Cooper. Explicó: “Los productores vieron un primer montaje de ‘Color Your Hurt’, la película que acabo de terminar. Me pidieron que escribiera algo para ver si les gustaba. ¡Y les encantó! Y ahora estoy escribiendo y dirigiendo ‘Spring Breakers 2′”.

La exestrella Disney acaba de terminar de rodar la película “Call Her Daddy”, la cual representa su debut como directora. Por ahora no se ha dicho cuándo se estrenará, pero sí se ha explicado que a través de “Color Your Hurt”, Thorne cuenta la historia de un joven gay que lucha por aceptarse a sí mismo en una comunidad hostil.

La directora también protagoniza esta película junto con Dylan Baker, Christopher Eccleston y Linus Roache.

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