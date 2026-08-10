Delcy Rodríguez ofrece rescatistas a Colombia mientras tiene miles de desaparecidos y 83% de escombros sin retirar

El gobierno de Delcy Rodríguez ofreció equipos de búsqueda, rescate y ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de este lunes, mientras Venezuela todavía enfrenta las consecuencias de los sismos que golpearon al país en junio.

La oferta llega con una emergencia interna aún abierta: más de 6,100 muertos, miles de personas cuyo paradero sigue sin establecerse y apenas 16.5% de los escombros retirados, según el último balance disponible.

El ofrecimiento fue anunciado por el canciller venezolano Félix Plasencia González, quien informó que Caracas puso personal especializado a disposición de Bogotá después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia.

El gesto ocurre seis semanas después de que amplias zonas de Venezuela, particularmente en La Guaira, quedaran devastadas por los terremotos y cuando las tareas de búsqueda, limpieza y reconstrucción todavía están lejos de concluir.

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Venezuela solo ha retirado 16.5% de los escombros

El último balance oficial citado por Reuters, correspondiente al 3 de agosto, señalaba que solo 16.5% de los escombros producidos por los terremotos había sido retirado. Eso implica que aproximadamente 83.5% seguía pendiente de remoción.

La dimensión de la tarea es considerable. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que los sismos generaron alrededor de 2.1 millones de toneladas de residuos y escombros, un volumen equivalente a la carga de unos 105,000 camiones de 20 toneladas.

La limpieza es, además, apenas una parte del proceso. Las autoridades deben inspeccionar edificios dañados, determinar cuáles pueden recuperarse, demoler estructuras inseguras, restablecer servicios y avanzar con una reconstrucción que podría prolongarse durante meses o años.

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Más de 6,100 muertos y miles de personas sin localizar

La emergencia humanitaria tampoco está cerrada. El balance oficial había llegado a 6,125 muertos a comienzos de agosto y cerca de 61,000 personas habían requerido atención médica.

La cantidad de desaparecidos, en cambio, continúa siendo incierta. El gobierno dejó de difundir un registro consolidado después de los primeros días posteriores a los terremotos, mientras distintas plataformas ciudadanas siguieron recibiendo denuncias de familiares.

Un mes después de los sismos, una de esas bases reunía cerca de 29,400 personas que todavía figuraban como no localizadas.

No se trata de una cifra oficial y puede incluir duplicaciones o casos resueltos que todavía no habían sido actualizados. Aun así, refleja la dimensión de una búsqueda que continúa para miles de familias venezolanas.

Rescatistas para Colombia mientras continúa la emergencia en Venezuela

Los equipos ofrecidos a Colombia son precisamente los que resultan esenciales durante las primeras horas posteriores a un terremoto: especialistas preparados para localizar sobrevivientes, ingresar en estructuras colapsadas y trabajar sobre zonas de derrumbe.

Por eso, el anuncio coloca en primer plano un contraste difícil de pasar por alto: Venezuela ofrece capacidad de respuesta a una nueva emergencia regional cuando todavía mantiene abierta buena parte de la operación provocada por sus propios terremotos.

La decisión tiene, sin embargo, un antecedente inmediato. Colombia estuvo entre los países que enviaron rescatistas a Venezuela después de los sismos de junio, por lo que la asistencia ofrecida ahora también puede leerse como una devolución de aquella cooperación.

La paradoja queda así contenida en los hechos: mientras Venezuela todavía retira escombros, busca desaparecidos y enfrenta una reconstrucción de gran escala, su gobierno se dispone a enviar parte de sus equipos de emergencia al país vecino.

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