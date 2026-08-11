Beyoncé enfrenta nueva demanda por derechos de autor en “Alien Superstar”

La cantante Beyoncé fue demandada por la presunta infracción de derechos de autor en su canción “Alien Superstar”, que forma parte de su álbum “Renaissance”.

Los demandantes son Hirose Enterprise y el productor Shuji Hirose, quienes alegan que la cantante utilizó sin autorización un fragmento de la canción “Moonraker”, un tema interpretado por John Holiday.

Hirose afirma que su empresa posee los derechos de la canción y que el “intro hablado” que aparece en “Alien Superstar” pertenece a “Moonraker”, el cual fue incorporado a la producción sin contar con la autorización correspondiente antes de que Renaissance llegara al público.

Los demandantes aseguran que el equipo de Beyoncé obtuvo la licencia de John Holiday semanas después del lanzamiento del álbum. Sin embargo, sostienen que Holiday no tenía facultad para entregar esa licencia, ya que había cedido sus derechos décadas atrás.

A pesar de que la empresa notificó de la presunta infracción al equipo de Beyoncé, el álbum continuó comercializándose. Con esta demanda, los afectados solicitan a la corte que el equipo de la artista no perciba más ingresos por el uso de esta canción y, además, solicitan una indemnización económica no especificada.

Esta es la segunda vez que se presenta una demanda contra Beyoncé por este caso. En julio de 2025, Hirose Enterprises presentó una demanda contra Parkwood Entertainment, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing y Warner Chappell por el uso no autorizado del sample de “Moonraker”. Sin embargo, la demanda fue desestimada el 26 de junio de 2026 debido a un error de carácter administrativo.

Hirose Enterprises no estaba constituida legalmente como empresa al momento de presentar la demanda. Por ello, el juez concluyó que la compañía no tenía capacidad jurídica para presentar la demanda en ese momento.

“Alien Superstar” fue blanco de una disputa previa cuando los integrantes de Right Said Fred afirmaron que el equipo de Beyoncé no les había pedido permiso para usar la melodía de su éxito “I’m Too Sexy”. Sin embargo, la acusación se derrumbó cuando se descubrió que los integrantes de la agrupación habían manifestado públicamente su agradecimiento por recibir un crédito en esta canción de Beyoncé.

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