Beyoncé lanza “Morning Dew (Donk)” y celebra los 20 años de “B’Day”

Los seguidores de Beyoncé recibieron el mejor regalo posible en la celebración del 4 de julio en Estados Unidos. La cantante eligió esa fecha para presentar “Morning Dew (Donk)”, una canción inédita con la que rompe un silencio musical de dos años y abre una nueva etapa alrededor de uno de los álbumes más recordados de su trayectoria.

Según informó The Hollywood Reporter, la artista escribió el tema junto a Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, mientras que la producción estuvo a cargo de Williams.

El lanzamiento es el punto de partida para la cuenta regresiva hacia la edición especial por los 20 años de “B’Day”, que estará disponible el próximo 4 de septiembre, el mismo día en que Beyoncé celebrará un nuevo cumpleaños.

Homenaje a una etapa inolvidable

La reedición conmemorativa recupera un disco que marcó un momento clave en la carrera de la intérprete. “B’Day” fue publicado originalmente el 4 de septiembre de 2006, cuando Beyoncé cumplía 25 años, y se convirtió en su segundo álbum en alcanzar el número uno en las listas.

El trabajo vendió más de 541,000 copias en su primera semana y dejó canciones que aún forman parte de su repertorio más exitoso, entre ellas “Irreplaceable” y “Ring the Alarm”.

Como parte de la celebración, “Morning Dew (Donk)” llegó acompañado de un video lírico en blanco y negro dirigido por Cliff Watts, fotógrafo que también realizó la recordada portada de Beyoncé para Sports Illustrated Swimsuit en 2007. La producción incorpora imágenes de archivo y busca conectar con la historia de la artista.

Una sorpresa para el “BeyHive”

De acuerdo con un comunicado de Parkwood Entertainment, la nueva canción funciona como un regalo para el “BeyHive”, nombre con el que se conoce a la comunidad de seguidores de Beyoncé.

El estreno también representa el primer material inédito de la cantante desde “Cowboy Carter”, el álbum publicado en marzo de 2024 con el que finalmente obtuvo el Grammy a Álbum del Año. Ese reconocimiento puso fin a una larga espera, ya que, pese a ser la artista más premiada en la historia de los Grammy, nunca había conseguido ese galardón.

Mientras tanto, el lanzamiento de “Morning Dew (Donk)” también vuelve a alimentar las expectativas de quienes esperan noticias sobre el rumoreado “Act III”, el proyecto que daría continuidad a la trilogía iniciada con “Renaissance” y seguida por “Cowboy Carter”. Por ahora, Beyoncé prefirió sorprender con una canción que mira al pasado, pero que también deja abierta la puerta a lo que vendrá.

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