Beyoncé y Jay-Z lanzan su primera colaboración juntos en siete años y responden a las críticas

El rapero Jay-Z y la cantante Beyoncé lanzaron su primera colaboración juntos en siete años. Se trata de un remix de la canción “Morning Dew (Donk)” de Beyoncé, la cual fue modificada para incluir una respuesta de los esposos a las críticas que reciben constantemente en redes sociales.

De manera inesperada, Beyoncé lanzó “Morning Dew (Donk) Remix Pack”, un lanzamiento compuesto por cuatro pistas que expande el recorrido comercial de la canción. Este paquete de canciones incluye la colaboración con su famoso esposo, una de las figuras más influyentes de la música en Estados Unidos.

“Si no estás con la pandilla, cállate la pu** boca”, rapea Jay-Z, de 56 años, en la nueva versión de la canción.

En esta nueva versión, Jay-Z carga en contra de sus detractores. “¿Qué dicen ustedes, negros? Saben que nos aman / Hablan sin pensar en el set / Solo nos odian en internet / Ustedes, negros, tuitean mucho / Lo único que hacen es tuitear / Lo ponen en los podcasts, pero no hacen nada”.

Para terminar, Jay-Z presume diciendo: “Solo estamos haciendo el amor / Solo nos estamos haciendo ricos / Ustedes sigan haciendo eso / Nosotros seguimos haciendo esto”. Este comentario llega luego de que trascendió que Jay-Z tiene un patrimonio neto de $2.800 millones de dólares, mientras que Forbes nombró a Beyoncé multimillonaria en 2025.

Según diversas informaciones, “Morning Dew (Donk)” se habría grabado en 2013, durante la etapa creativa del álbum “Beyoncé”. Sin embargo, en 2021 se filtraron a Internet pequeños fragmentos de la canción e incluso versiones más extensas del tema que no había sido estrenado.

“Morning Dew” aparecerá en una edición deluxe para celebrar el 20.º aniversario del segundo álbum de estudio de Beyoncé, “B’Day”, estrenado en 2006 y que incluye éxitos como “Beautiful Liar” con Shakira, “Deja Vu” con Jay-Z y “Ring the Alarm”.

Beyoncé y Jay-Z, quienes están casados desde 2008, han colaborado juntos en varias oportunidades. Su última colaboración fue en “Mood 4 Eva”, que apareció en el álbum complementario de la banda sonora

de “The Lion King” de 2019, “The Gift“. La pareja ya había trabajado junta en éxitos como “’03 Bonnie & Clyde” (2002), “Crazy in Love” (2003), “Déjà Vu” (2006) y “Drunk in Love” y “Part II (On the Run)” (2013). También lanzaron un álbum conjunto, “Everything Is Love”, bajo el nombre de The Carters en 2018.

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