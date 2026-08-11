Carlos Ponce comparte su momento más especial en la boda de su hija rusa con emotivo mensaje

Durante el fin de semana reciente, la familia Ponce vivió un momento sumamente especial, luego de que la hija de Carlos Ponce, Savannah, contrajera matrimonio con Zach Carder. Lo que llevó al veterano artista a pronunciarse a través de sus redes sociales de forma muy emotiva.

Con 24 años, Savannah es una de las gemelas que adoptaron Carlos y su antigua pareja, Verónica Rubio, en 2003 y se volvió parte fundamental en la vida del actor de 53 años, algo que queda evidenciado con el texto que le dejó Ponce en su cuenta personal de Instagram.

Carlos Ponce está muy emocionado por el matrimonio de su hija

Mediante su plataforma, el artista compartió unas imágenes mientras bailaba con Savannah en medio de la pista mientras eran admirados por todos los asistentes a la celebración, con un evidente rostro que reflejaba su felicidad y un abrazo al finalizar que inmediatamente creó un efecto en los fuertes aplausos que recibieron al final de su pequeña rutina.

Aunado a eso, compartió un texto que acompaña como pie: “He estado llorando durante días y, de alguna manera, no podría estar más alegre. Mi pequeña princesa rusa encontró a su alma gemela, se casó con su príncipe y se va a construir su propio castillo”, es parte del mensaje emotivo de Ponce.

Aunado a eso, manifestó sus más sinceros y grandes deseos para la feliz pareja: “Que tu hogar esté siempre lleno de risas, paciencia, amistad y esa clase de amor que hace que se elijan el uno al otro una y otra vez para vivir felices para siempre“.

Artistas felicitan a Carlos Ponce

Sin duda alguna, esta boda debe representar uno de los momentos que llevará siempre en su corazón Carlos, al tratarse de su hija más pequeña, y sus colegas lo saben. Por esa razón, varias personalidades le dejaron un comentario de cariño al actor y cantante.

Carmen Villalobos le dejó varios corazones, la actriz Natalia Ramírez le comentó: “¡Ay, cómo corre el tiempo! ¡Miles de bendiciones!“; e igual Luis Fonsi redactó: “¡Qué belleza, brother, que viva el amor!“.

Sin embargo, el comentario al que probablemente Carlos le prestó mayor atención fue el que decía: “Te amo, papá“, emitido evidentemente por la novia, Savannah Carder.

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