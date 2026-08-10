Creador de “American Horror Story” explica por qué Ariana Grande quedó fuera de la próxima temporada de la serie

Ryan Murphy, creador de la serie “American Horror Story”, explicó el motivo por el que la actriz y cantante Ariana Grande no aparecerá en la temporada 13 de la serie.

Según dijo en una entrevista a The Hollywood Reporter, la estrella de “Wicked” no fue incluida en esta temporada debido a la dificultad de que su agenda coincidiera con el rodaje de la serie. Ariana Grande le dijo a Murphy que le sería muy difícil formar parte de la serie, ya que estaría de gira con “Eternal Sunshine”.

Murphy tenía una historia preparada para ella, pero decidió posponerla para la próxima temporada. “Tuve una idea y se la comenté, y ella, enseguida, me dijo: ‘No estoy segura porque creo que me voy de gira’. Creo que la gira aún no se había anunciado, y obviamente acababa de terminar la película Wicked. Así que cuando llegó el momento de grabar ese episodio, la llamé y me dijo: ‘No sé cómo voy a compaginar la gira con esto’. Y le dije: ‘Vale, si no puedes, podemos posponerlo para otra temporada’. Ella dijo: ‘Genial’”, relató el creador de la serie.

El director dijo que entendía la cantidad de compromisos que tenía Ariana Grande y aseguró que disfrutaba trabajar con ella, por lo que sin duda la incluiría en un proyecto próximo.

“Hay que ser respetuoso. ¿Quién está más ocupada que Ariana Grande? Nadie. En aquel entonces me dijo: ‘Tengo un álbum que va a salir’. Fue un verdadero problema de agenda. Le dije: ‘Vale, lo dejamos para más adelante’, y ella respondió: ‘Genial’. Ariana es una gran fan del terror. Obviamente, ha hecho homenajes a ese género en su trabajo; trabajó conmigo en Scream Queens y le encantó la experiencia, y la gente la adora en esa serie. Así que siempre trabajaré con ella”, dijo Murphy.

En julio de este año se conoció la noticia de que Ariana Grande no formaría parte de la nueva temporada de “American Horror Story”, luego de que se anunciara su participación en octubre de 2025. “American Horror Story”, ganadora de dos premios Emmy, se estrenó en 2011 y se ha popularizado por sus oscuras historias en las que aborda temas de terror psicológico, fenómenos sobrenaturales y aspectos sombríos de la sociedad. La temporada 13 de “American Horror Story” se estrena el 24 de septiembre.

Un representante de Ariana Grande anunció que la artista se tomará un descanso de la vida pública al finalizas su gira “Eternal Sunshine” en Londres el próximo 1 de septiembre. La artista, quien ha sido fuertemente criticada por su aspecto físico, especialmente tras el estreno del videoclip “Petal”, aclaró en un concierto en Chicago que esta decisión no fue impulsiva.

“El anuncio que se hizo ayer no fue algo reactivo ni impulsivo. Es algo que había decidido planear hace mucho tiempo y fue una decisión tomada desde un lugar reflexivo y empoderado”, afirmó. “Muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Hay momentos en los que es necesario establecer límites. Los seres humanos necesitan un descanso a veces. Y, al mismo tiempo, esta ha sido y seguirá siendo la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa”.

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