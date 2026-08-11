Cristiano Ronaldo confirmó en redes sociales su matrimonio con Georgina Rodríguez

El astro portugués Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron el “sí, quiero” este martes 11 de agosto, exactamente un año después de que el futbolista portugués le propusiera matrimonio a la modelo e influencer.

La popular pareja confirmó el enlace a través de sus perfiles de Instagram con una imagen en la que entrelazan sus manos, mostrando las alianzas y parte de sus atuendos: ella vestida de blanco, y el mensaje “C❤️G” como única declaración pública.

La elección de la fecha no fue casual. Fue el 11 de agosto de 2025 cuando Georgina Rodríguez publicó en sus redes sociales la foto del anillo de compromiso con la frase “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, con la que anunció al mundo que aceptaba la propuesta de Cristiano Ronaldo.

Ese anillo, valorado por especialistas entre 6 y 12 millones de dólares, marcó el inicio de un año de preparativos que culminó con el matrimonio en la misma fecha del calendario. El propio Ronaldo relató que la propuesta fue espontánea: mientras preparaba el momento para entregar el anillo, sus dos hijas menores entraron a la habitación y le dijeron “Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo”, lo que el futbolista tomó como la señal para hacerlo en ese instante.

Sin mucha información de la boda

El hermetismo fue la nota dominante de todo el proceso. Según comentó Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, la pareja organizó la ceremonia sin ayuda externa: “Se apañan muy bien solos” y están “muy bien asesorados”, señaló.

La familia y los allegados guardaron silencio sobre los detalles del evento, y por el momento permanecen sin respuesta las preguntas sobre el lugar exacto de la ceremonia y si habrá alguna celebración pública.

Los rumores previos apuntaban a Funchal como posible escenario. Según reveló el diario británico The Sun, la ceremonia iba a tener lugar el 8 de agosto en la Catedral de Funchal, un templo con más de 500 años de historia ubicado en el centro de la capital de Madeira, la isla portuguesa donde nació y creció el delantero.

La recepción posterior al acto religioso se habría celebrado en el Savoy Palace, un hotel cinco estrellas situado a pocos metros de la catedral. Según una fuente citada por el periódico inglés, “se informó a los huéspedes del hotel que dos pisos permanecerán cerrados el viernes y el sábado, además de varias zonas de los bares”. Ni Ronaldo ni Rodríguez ni nadie de su entorno confirmaron públicamente estos detalles.

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