Hijo de congresista republicana Lauren Boebert es arrestado por cargos de explotación sexual infantil

Tyler Boebert, quien es hijo de la representante republicana por Colorado, Lauren Boebert, fue detenido por las autoridades por presunta explotación sexual de un menor.

El arresto del joven de 21 años ocurrió el domingo y, y quedó libre tras pagar una fianza de $10,000 dólares, de acuerdo con un comunicado emitido por la Oficina del Sheriff del Condado de Garfield.

Hasta el momento, no se ha determinado si el joven cuenta con una nueva representación legal, informó NBC News.

Detalles de las acusaciones judiciales

La declaración jurada que respalda la orden de arresto señala que las acusaciones actuales derivan de un video grabado en el año 2024. En el momento en que se realizaron los hechos, Tyler Boebert tenía 18 años de edad y la joven involucrada contaba con 17 años.

La investigación comenzó cuando la madre de la menor de edad alertó a las autoridades sobre la publicación del material audiovisual en la red social Instagram. La documentación oficial del tribunal no precisa la identidad de la persona que difundió dicha grabación.

Los registros judiciales confirman que el imputado enfrenta un total de tres cargos por explotación sexual de un menor y dos cargos por contribuir a la delincuencia de un menor.

Antecedentes del Tyler y declaración de Lauren

Tyler Boebert enfrentó con anterioridad un arresto policial por su presunta vinculación en una serie de robos de vehículos y hurtos de propiedad. De acuerdo con el Colorado Public Radio, ese expediente judicial continúa en curso.

“Quiero mucho a mi hijo. Nos tomamos las acusaciones muy en serio y oramos por todos los afectados durante este difícil momento”, declaró la congresista Lauren Boebert el lunes.

En el año 2024, tras la detención anterior de su hijo, la representante republicana había ofrecido declaraciones sobre el contexto familiar que atravesaba con él.

“Me parte el corazón ver a mi hijo sufrir, sobre todo en esta situación, cuando se le han brindado múltiples oportunidades para encauzar su vida. Jamás lo abandonaré y seguiré a su lado”, sañaló Lauren en aquel momento.

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