El Pentágono rebautiza una base militar de Carolina del Sur en honor a Lindsey Graham

Una base militar de Carolina del Sur lleva desde este lunes el nombre del senador republicano Lindsey Graham, fallecido el pasado 11 de julio.

La antigua Base Conjunta Charleston, ubicada en North Charleston, fue rebautizada oficialmente como Base Conjunta Lindsey Graham durante una ceremonia a la que asistieron altos funcionarios del Gobierno y representantes de Carolina del Sur.

Entre los presentes estuvieron el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la senadora Darlene Graham y el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, además de integrantes de la delegación del estado en la Cámara de Representantes.

“Compatriotas estadounidenses, es un honor para mí decir: bienvenidos a la Base Conjunta Lindsey Graham”, dijo el secretario Hegseth en el acto de renombramiento.

Los participantes destacaron especialmente la trayectoria militar de Graham y su carrera política. El senador sirvió durante más de tres décadas en la Fuerza Aérea y posteriormente desarrolló una carrera que lo llevó a ocupar un escaño en ambas cámaras del Congreso.

Un homenaje a su trayectoria militar y política

Graham comenzó su servicio en la Fuerza Aérea en la década de 1980, después de estudiar Derecho. Cumplió seis años de servicio activo, incluidos cuatro como fiscal principal en la base aérea de Rhein-Main, en Alemania.

Hegseth recordó durante la ceremonia la postura de Graham sobre la defensa y la soberanía estadounidense. “Protege a tu gente, protege a tu estado, protege tu soberanía, o la perderás a manos de alguien que esté dispuesto a arrebatártela”, afirmó.

El secretario de Defensa también destacó el respaldo del senador al fortalecimiento del presupuesto militar y recordó una conversación en la que Graham elogió la propuesta presupuestaria del Pentágono.

Bessent, originario de Carolina del Sur, resaltó por su parte el recorrido del senador.

“Fue un ascenso netamente estadounidense, desde Central, Carolina del Sur, hasta la cima del Senado de los Estados Unidos”, dijo Bessent durante su breve intervención.

Graham murió en Washington, D.C., a los 11 de julio a causa de una disección aórtica. Tenía una trayectoria de más de tres décadas vinculada a las Fuerzas Armadas y al Congreso.

La instalación militar que ahora lleva su nombre presta apoyo a más de 60 agencias federales y del Pentágono, convirtiéndose en uno de los principales centros militares de la región.

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