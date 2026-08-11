Premio acumulado del Powerball está cerca de alcanzar los $1,000 millones

El premio mayor de Powerball sigue creciendo y podría convertirse en uno de los grandes protagonistas de la lotería en Estados Unidos. Tras el sorteo del lunes, ningún boleto acertó los 6 números necesarios para quedarse con los $905 millones de dólares acumulados.

Ahora, el jackpot estimado para el sorteo del miércoles 12 de agosto ascenderá a por lo menos $975 millones, de acuerdo con Powerball. La cifra corresponde a una anualidad pagada durante 29 años, mientras que el valor estimado en efectivo será de al menos $422.3 millones, ambas cantidades antes de impuestos.

Para los jugadores de Nueva York y otros estados, la expectativa vuelve a crecer ante la posibilidad de que el premio alcance una cifra todavía más llamativa: $1,000 millones. Si el jackpot supera ese umbral, sería apenas la decimoquinta ocasión en la historia de las loterías estadounidenses en que un premio llega a ese nivel y la octava vez que Powerball lo consigue.

El sorteo del miércoles será, además, el número 44 desde que el último jackpot de Powerball fue ganado. El 2 de mayo, boletos vendidos en Florida y Texas compartieron un premio de $20 millones, poniendo fin temporalmente a una racha que ahora ha vuelto a impulsar el acumulado.

En Nueva York, donde los grandes jackpots suelen despertar especial interés, la cifra también plantea una pregunta inevitable: ¿qué haría un ganador con una fortuna capaz de transformar su vida?. Sin embargo, los $975 millones anunciados no representan dinero disponible de inmediato. La cifra corresponde a la anualidad y está expresada antes de impuestos, mientras que el pago único sería considerablemente menor. Además, el monto final dependerá de la opción de cobro y de las obligaciones fiscales aplicables al ganador.

Un premio de $975 millones que puede seguir creciendo

El tamaño del jackpot no está garantizado en $975 millones. Esa es la estimación inicial y podría aumentar si las ventas de boletos se aceleran antes del sorteo. Los premios de Powerball suelen crecer cuando más personas compran participaciones, especialmente cuando el acumulado se acerca a cifras de 9 o 10 dígitos.

La diferencia entre las 2 opciones de cobro también resulta considerable. Quien obtenga el boleto ganador, podrá elegir entre recibir el premio mediante 30 pagos distribuidos durante 29 años o aceptar de inmediato el monto en efectivo estimado.

La decisión no es menor. Aunque la anualidad representa el valor total anunciado del jackpot, el pago en efectivo ofrece al ganador acceso inmediato a una cantidad considerablemente menor. En ambos casos, las cifras anunciadas todavía están sujetas a impuestos federales y, dependiendo del lugar donde se compró el boleto, también podrían aplicarse impuestos estatales.

Estos fueron los números del sorteo del lunes

El sorteo del lunes dejó los números 6, 37, 54, 55 y 64, mientras que la Powerball fue 10. Ninguna combinación consiguió quedarse con el premio mayor, por lo que el acumulado volvió a aumentar.

Un boleto de Powerball cuesta $2 y el juego se comercializa en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Desde el mes pasado también se venden boletos en el Reino Unido, aunque esas participaciones únicamente cuentan para el jackpot y tienen una estructura distinta para los premios de categorías inferiores.

Para quienes intenten cambiar su suerte el miércoles, el dato más importante quizá sea también el menos alentador: las probabilidades de acertar el premio mayor son de apenas 1 entre 292,201,338. Es decir, el enorme premio llega acompañado de una posibilidad extremadamente pequeña de llevarse el acumulado.

Los sorteos de Powerball se realizan 3 veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. El próximo sorteo, por tanto, será la noche del miércoles y tendrá como atractivo principal un jackpot estimado en $975 millones.

Si finalmente alcanza los $1,000 millones, entrará en un club muy reducido de premios históricos. Hasta ahora, el mayor jackpot de Powerball, y también el mayor premio de lotería registrado en EE.UU., fue de $2,040 millones, ganado por un solo boleto vendido en California en noviembre de 2022.

La expectativa vuelve así a las filas de jugadores que, con un boleto de apenas $2, mirarán los números del miércoles con la esperanza de que esta vez la fortuna tenga nombre y apellido.

Sigue leyendo:

* Dos premios millonarios Powerball a punto de perderse en Nueva York: los ganadores no aparecen

* Ganador del mayor Powerball en la historia de Kentucky vuelve a ser arrestado por presunta violencia doméstica

* Hispano gana $2 millones en Powerball gracias a una tradición familiar